的士車隊未趕及3月投入服務 僅兩隊「試運」 運署：待「準備就緒」再發牌 業界稱聘司機難

消息：不少司機仍觀望前景待遇

運輸署回覆查詢稱，去年7月底5間獲選的的士車隊營辦商獲發車隊牌照的「有條件暫准通知」，各車隊正密鑼緊鼓籌備，包括安排不同類型的車；招募司機及培訓；為車隊配置安全設備、電子支付、提供網約渠道及客戶服務等。署方會繼續推動及協助各車隊盡早開始營運。

據的士車隊牌照申請條款，車隊投入服務時車數目須達申請規模六成，並須在牌照期開始前14天完成聘請及招募所有車隊司機及員工，至少有一成司機須與車隊為僱傭關係。5間車隊須不遲於7月營運。據悉各車隊近日在追趕符合發牌要求遇困難，部分車隊並非缺車，只是「有車無人揸」。消息人士說，的士司機慣自由身，加入車隊後編更或有限制，部分車隊亦要求與司機分成，行內不少司機仍在觀望，「最重要能否提高收入」。

工會稱招聘資訊亂 未必多人願加入

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強則向本報稱，現時各車隊招聘資訊比較混亂，估計未必有很多司機願加入。

「樂行」車隊試運 請人進度「OK」

車隊之一的「JOIE樂行」車隊一度有傳為首支投入服務車隊，規模800輛的士，意味即需有480輛的士可投入服務才可獲發牌，惟樂行車隊昨起僅以200輛的士試運。被問是否招聘難才只試運，營運「JOIE樂行」的泰和管理公司的常務董事伍海山說，是為在可控情况下做測試，形容請人進度「OK」，又稱車隊有措施吸引司機，如有租車優惠及獎金等。

伍海山稱會鼓勵司機經樂行接單，但不會亦難禁止司機用其他網約平台接單，「明白司機都要做生意」。若旗下司機在接載非樂行訂單時與乘客有爭拗，他稱如涉服務態度亦可向樂行反映，涉車費等則需由其他平台處理。

需早一小時預約 6座位較Uber平

樂行車隊試運初期只接受提早一小時預約的行程，召車手機程式昨上架。本報比對另一網約平台Uber上的私家車及的士價格，以時代廣場到機場為例，4座位車型計樂行較Uber Taxi及私家車貴30至50元；6座位計樂行的士較Uber 6座私家車便宜（見表）。伍稱試運期無提供優惠是「為免系統負荷突飈升」。

被問要提早一小時預約的吸引力，伍稱因試運期車數目較少，形容是盼「大家都有機會體驗」才作此安排。他相信需帶大型行李往返機場的市民及輪椅人士會有興趣，長遠期望5年後收回成立車隊成本。運輸署稱樂行車隊會先以「持牌的士」經營，期望樂行累積經驗後早日正式服務。