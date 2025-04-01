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議員稱市場有興趣 促快建配套誘競投

【明報專訊】民建聯立法會議員劉國勳表示，北部都會區3個片區開發試點收到22份意向書，數目反映市場對試點項目有興趣；他認為政府若就片區佈局、發展參數增加彈性，以及提速興建片區以外的大型交通基建項目如公路或鐵路，有助增加競投片區項目的吸引力。

劉國勳稱3個試點的土地分佈較零散，「發展參數如公園的地積比都已定死」，欠靈活，認為政府可容許發展商對片區有較大參與度，與政府協商，如整合部分土地，政府亦應檢視片區以外的配套如交通接駁。他指3個片區中以粉嶺北與鐵路距離最遠，洪水橋/厦村及新田科技城亦有一定距離，政府應研究可否加快興建公路及鐵路，以配合片區發展。

顧問倡賦發展商更大自主權

高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，片區意向書數目反映市場正面且積極的信號，但她指片區以外的基建連接如北都公路、北環線等，預計完工日期均滯後，料會令發展商投標意欲趨保守。她建議政府在基建配套上全速配合，與業界步伐一致；而為吸引更多市場力量參與，建議政府規劃上賦予發展商更大自主權，以滿足產業發展的實際需求。

謝偉銓倡允先建私宅助資金回籠

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，政府應及早推出片區項目招標，以及定較低地價，換取將來市道轉好時政府在這方面可以分享利潤。他並建議容許中標發展商先建私人住宅，有利發展商資金「回籠」，再做其他公共項目。

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