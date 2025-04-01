北都片區試點收22意向 有陸港財團 包括長實新世界等 發展局：招標條款適當反映意見

會德豐看好發展 各片區均研究

提交意向書的不乏本港財團，包括長實、恒地、新地、新世界、會德豐地產、華懋及太古地產等。片區開發投資額巨大，有商界曾稱要「計數」，而港澳辦主任夏寶龍早前考察北都，鼓勵工商界要積極參與。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，北部都會區發展規模龐大，緊接大灣區及港深創新科技融合發展，勢成為新經濟增長引擎，集團對各個片區發展均會研究。他又稱在北都發展範圍內亦擁有發展項目，長遠看好北部都會區的發展。

政府：涉商業資料 意見不宜公開

發展局表示，收到的意向書的有關意見涉及來自個別企業的商業敏感資料，不宜公開，但政府日後招標的條款會適當地反映有關意見。政府昨表示，預計在今年下半年起至明年陸續為3個試點招標。據悉，由於新田科技城未完成收地工作，故最快明年才可招標，而洪水橋/厦村、粉嶺北料最快今年下半年招標，3片區面積18.6、12.5及15.9公頃不等（即總面積近2.5個維園大小），每個試點包括私人住宅、產業和公共設施等用地（見表）。發展局稱，由中標發展商綜合開發片區用地，以期更好使用私人市場力量，提速建設北都，並減輕政府財政支出。

就片區開發，發展商須就所有用地作土地平整和建設基礎設施，然後保留住宅用地自行發展，佔整體比例19%至33%不等，而完成興建公共設施例如道路、休憩用地後，會交回政府管理，政府早前稱預計每個試點的開發成本約100億至200億元。

測量師：招標價高者得較理想

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，按發展局昨公布，提交意向書的企業包括不同行業，初步反應不俗，但他說每個片區開發試點均為大型項目，投資額動輒數以十億元計，甚至更高，本地中小企較難參與。他稱現時片區開發「朝着合適方向進發」，但相信政府參考業界的意向書後會調整招標條款，例如發展參數、土地用途甚至土地面積等，以增吸引力，他又稱如有多個財團競投，以價高者得方式作為招標準則會較理想。

消息：分期付款完全有得傾

事實上，片區發展規模大，發展商更要負責平整地盤及基建設施，付款安排及完工日期等為業界關注。今年1月，地產建設商會與發展局長甯漢豪會面，會後會德豐地產主席兼地產建設商會執委會主席梁志堅說席間有會員提出會否安排分期付款。政府消息稱，以往批地會按不同需要有不同做法，至於片區開發項目會否考慮提供分期繳付地價安排，消息稱「完全有得傾」，認為要以不同方式招商引資。政府消息指發展商可提交發展方案，政府可「度身訂做」發展及地價安排。

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