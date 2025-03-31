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申撤匯款不果 英留學生：銀行資料不一難追討

【明報專訊】有騙徒利用香港的銀行「傀儡戶口」帳戶收騙款，事主索償困難。有海外個案及時醒覺受騙，嘗試撤回轉帳不果，認為銀行間互推諉；有多名受騙人向本報表示，跨境騙款通常分多筆轉出，一經匯出無法追回，警方、金管局介入效果有限，訴諸法律又面臨高昂律師費。

留學英國內地人黃小姐經英國萊斯銀行（Lloyds Bank）向香港的銀行帳戶匯款約共60萬港元，去年12月嘗試撤回其中一筆由萊斯經東亞銀行中轉、再匯入香港花旗銀行的款項，數天後萊斯稱「追蹤不到」款項，她最後是從香港警方才得悉騙款已被提走。她比對3間銀行回覆，形容各行回覆資料不一，追討也感困難。

有收款行指資料不齊需後補

黃小姐去年12月16日匯出該筆款項並在27日叫停，但收款的花旗銀行2月底回覆黃小姐1月22日才收到撤回申請。不過，中轉行東亞本月回覆本報，稱12月30日就收到撤回指示，並即日轉告花旗。本報以東亞的資料再向花旗查詢，花旗確認有在1月2日收到通知，但強調因當日撤回申請資料不齊，需後補，至22日才收齊資料。

至於萊斯銀行，12月27日回覆黃小姐仍稱匯款仍滯留中轉行，即東亞；東亞本月回覆本報說，款項早於12月18日（匯款後兩日）已轉到花旗。萊斯銀行截稿前未回覆。

金管局表示，應對騙案數字上升是全球共同議題，香港作為國際金融中心亦面對同樣挑戰，又稱與警務處於2017年已攜手推出的「24/7止付機制」，和銀行合作攔截騙款。警務處回覆稱，有與本地銀行協作向潛在受害人發出預警，至去年底已成功勸阻3051宗騙案，去年成功就1372宗騙案攔截14.8億騙款。

議員：跨境複雜 非銀行協助可解決

立法會金融界議員陳振英解釋，各銀行跨境轉帳處理方式及程序不同，指匯出行的客戶是受騙者，中轉行客戶是匯出行、收款行，而收款行客戶則是收款戶口持有人（即騙徒）。他強調，涉及破案、追討騙款，若在同一司法管轄區或可由執法單位介入協調，但一經跨境就變複雜，非透過銀行間協助可解決。

陷投資騙案的內地人吳女士說，她告知香港警方分多次匯款，每筆多數少於10萬元，而警方稱僅能直接凍結涉及10萬元以上匯款的戶口，低於10萬者「只能建議銀行凍結」，銀行卻未必執行。

有被要求來港錄口供 嘆財困乏旅費

移民澳洲的內地人Lynn經澳洲銀行匯款到香港，她向兩地的銀行監管機構求助後，香港的銀行僅回覆她款項已被轉移，「個案終止處理（your case which is considered to be closed）」。她說香港警方要求她來港錄口供、跟進法律追討，惟她被騙後已財困，無法負擔旅費，更無力負擔高昂律師費。律師兼立法會議員江玉歡稱處理騙案追討流程複雜，總體費用肯定較高，而騙款多已流到境外，即使勝訴亦難追討；認為重點應是進一步設機制攔截，免騙款流入騙徒戶口及流出本港。

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