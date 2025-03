申撤匯款不果 英留學生：銀行資料不一難追討

留學英國內地人黃小姐經英國萊斯銀行(Lloyds Bank)向香港的銀行帳戶匯款約共60萬港元,去年12月嘗試撤回其中一筆由萊斯經東亞銀行中轉、再匯入香港花旗銀行的款項,數天後萊斯稱「追蹤不到」款項,她最後是從香港警方才得悉騙款已被提走。她比對3間銀行回覆,形容各行回覆資料不一,追討也感困難。

有收款行指資料不齊需後補

黃小姐去年12月16日匯出該筆款項並在27日叫停,但收款的花旗銀行2月底回覆黃小姐1月22日才收到撤回申請。不過,中轉行東亞本月回覆本報,稱12月30日就收到撤回指示,並即日轉告花旗。本報以東亞的資料再向花旗查詢,花旗確認有在1月2日收到通知,但強調因當日撤回申請資料不齊,需後補,至22日才收齊資料。

至於萊斯銀行,12月27日回覆黃小姐仍稱匯款仍滯留中轉行,即東亞;東亞本月回覆本報說,款項早於12月18日(匯款後兩日)已轉到花旗。萊斯銀行截稿前未回覆。

金管局表示,應對騙案數字上升是全球共同議題,香港作為國際金融中心亦面對同樣挑戰,又稱與警務處於2017年已攜手推出的「24/7止付機制」,和銀行合作攔截騙款。警務處回覆稱,有與本地銀行協作向潛在受害人發出預警,至去年底已成功勸阻3051宗騙案,去年成功就1372宗騙案攔截14.8億騙款。

議員:跨境複雜 非銀行協助可解決

立法會金融界議員陳振英解釋,各銀行跨境轉帳處理方式及程序不同,指匯出行的客戶是受騙者,中轉行客戶是匯出行、收款行,而收款行客戶則是收款戶口持有人(即騙徒)。他強調,涉及破案、追討騙款,若在同一司法管轄區或可由執法單位介入協調,但一經跨境就變複雜,非透過銀行間協助可解決。

陷投資騙案的內地人吳女士說,她告知香港警方分多次匯款,每筆多數少於10萬元,而警方稱僅能直接凍結涉及10萬元以上匯款的戶口,低於10萬者「只能建議銀行凍結」,銀行卻未必執行。

有被要求來港錄口供 嘆財困乏旅費

移民澳洲的內地人Lynn經澳洲銀行匯款到香港,她向兩地的銀行監管機構求助後,香港的銀行僅回覆她款項已被轉移,「個案終止處理(your case which is considered to be closed)」。她說香港警方要求她來港錄口供、跟進法律追討,惟她被騙後已財困,無法負擔旅費,更無力負擔高昂律師費。律師兼立法會議員江玉歡稱處理騙案追討流程複雜,總體費用肯定較高,而騙款多已流到境外,即使勝訴亦難追討;認為重點應是進一步設機制攔截,免騙款流入騙徒戶口及流出本港。