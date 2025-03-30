縱橫遊取消下月泰團 泰旅局：當地已復常

5月重開否待觀察

至於5月旅行團會否繼續，袁振寧稱有待觀察再決定，若當地情况穩定後將與航空公司及旅遊局推出優惠。

泰國政府旅遊局（香港）昨在facebook稱，自前日地震後，當地目前已恢復正常，包括商業活動已恢復，旅遊景點及各類會議中心正常開放，航空和地鐵等主要交通服務亦正常運作。局方又稱，當地政府會繼續定期評估，確保最大程度安全保障。

國際非牟利組織籲捐助

多個非牟利組織呼籲港人捐款援助。香港紅十字會昨在facebook稱，已撥款20萬元支援緬甸，亦正提供緊急尋人服務，協助在港的人尋找失聯家人。組織又稱，緬甸紅十字會正展開救援，但當地災情嚴重，災民急需臨時住所、清潔食水及醫療物資等支援，呼籲港人捐款。

香港世界宣明會昨稱，其緬甸辦事處已啟動機構的持續營運和緊急應變計劃，當地工作人員均隨時候命，保安團隊亦正監察情况。該會表示，當地人員正評估災情，並提供包括食物、乾淨水源、安全臨時住所和衛生用品等緊急援助，期望在關鍵時刻保護兒童和家庭。國際培幼會亦稱於緬甸進行緊急人道援助行動，向災民派發食物、清潔食水、衛生包等，為兒童及家庭解燃眉之急。