港派51人援緬 賑災基金預留3000萬

港府昨晚稱，已從賑災基金預留3000萬元作緊急賑災項目，賑災基金諮詢委員會將從速處理相關撥款申請。入境處昨回覆查詢稱，截至昨午5時接獲55宗就當地最新情况的查詢，已即時按其需要提供相關資訊。

緬甸前日地震後，本港救援隊伍即日做準備，昨應緬甸駐港總領事館要求出發，昨晚抵達仰光。隊伍由消防處副消防總長趙汝珏帶領，另有40名消防處人員、4名保安局人員、兩名入境處人員，以及醫管局的醫生和護士各兩名，亦有兩隻消防搜救犬隨行。救援隊伍帶備約9噸物資，包括生命探測器及混凝土切割工具等搜救工具。

特首送行：需爭分奪秒拯救

救援隊伍出發前，港府在機場進行約15分鐘的授旗及送行儀式。特首李家超致辭提到，是次緬甸災情涉及人數多，範圍相當大，需要龐大搜救能力、爭分奪秒拯救生命，國家地震局已經啟動境外地震應急響應機制，較早時已前往緬甸搜救。李家超感謝救援隊伍成員積極參與，形容他們無懼挑戰，在救急扶危下展現專業精神，是「香港的驕傲、政府的驕傲、人民的驕傲」。

吸土耳其救援經驗 增設備物資

保安局長鄧炳強稱，救援隊伍會先乘飛機抵達仰光，再轉車到事發地方附近，預計車程約10多小時，之後再與緬甸當局及中國國家救援隊協調，盡快統籌拯救行動及決定分工，包括因應形勢評估調配相關工作及救援地區。鄧稱，參考前年土耳其地震救援行動，今次帶備8個衛星電話，而因應緬甸炎熱環境，救援隊伍在藥物方面亦有適當調整。

目前仍有3名被誘騙至包括緬甸等東南亞國家的港人，網傳部分緬甸詐騙園區有建築倒塌。被問到涉事港人有否受影響，警務處長蕭澤頤昨稱，專責小組仍能聯繫涉事港人，所有人暫時安全，冀盡快安排返港。至於協助被困者家屬的前區議員余德寶稱，網傳緬甸地震影響詐騙園區，目前親友未能聯絡到涉事港人，冀港府提供協助，讓所有人平安。