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七欖銅鑼灣酒吧客減 蘭桂坊推優惠生意增

【明報專訊】國際七人欖球賽首度移師啟德體育園，過往受惠於「主場之利」的銅鑼灣酒吧昨人流大減，有酒吧負責人稱客量比往年少約一成；因應賽事不在大球場舉辦，亦有酒吧取消往年憑票尾獲優惠的安排。相反在中環，蘭桂坊協會總監張素媚稱因酒吧營業時間較體育園長，加上賽事期間部分酒吧推出七欖優惠等，昨晚生意額較去年錄約一成增長，對本周末生意抱持樂觀。

昔日銅鑼灣耀華街一帶酒吧生意受七欖帶旺。記者昨晚7時許到附近觀察，大部分酒吧只有小量顧客，鮮見有人身穿球衣或特別裝束。Wacky Bar負責人霍先生表示，昨日客量較去年少約一成，流失的大多是消費力較高的外國客。RUGGERS負責人何先生說，昨日遊客數量較往年少約三成，有別往年遊客會按網上資訊到大球場附近具欖球主題酒吧消遣，相信想感受賽事氣氛的遊客今年或移師啟德消費。

蘭桂坊協會對周末生意樂觀

銅鑼灣禮頓道的運動用品店Escapade Sports以往七欖檔期會有不少人到場購買球賽商品。面對七欖移師啟德，店員李小姐相信部分顧客直接於主場買衫進場觀賽，店舖今年已減入貨量，雖有部分熟客到店「望一望」，生意仍比往年少約一兩成；加上該店未及收到部分港隊球衣來貨，進一步影響銷情。

九龍城食肆旺場

同樣與啟德一海之隔的蘭桂坊，因應七欖推出不同優惠，包括於指定酒吧展示電子門票可免費獲贈飲料，亦有啤酒品牌推買一送一優惠。協會總監張素媚稱，昨日體育園賽事吸引很多外國人，蘭桂坊人流雖有流失，但遊客需要的氛圍各異，蘭桂坊營業時間較長，加上增設紋身貼紙及七欖相關裝飾，仍能吸引部分想「一氣呵成」派對的顧客光顧，整體生意額仍有增長。她稱，視乎今明兩日天氣，但相信周末人流保持暢旺。

賽事昨晚9時完結後陸續散場，宋皇臺站附近的南角道食肆小曼谷泰國美食經理王女士表示，昨日食客較平日周五明顯增多，不少是穿球衣外國球迷，認為賽事有助帶動生意。她期望未來兩日繼續帶動生意，但擔心下雨或令部分觀眾選擇在園區附近而非九龍城用膳。

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