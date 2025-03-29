七欖首日觀眾按年升一成 外客四成勝往昔 有讚舒適過大球場 有倡改善指示牌

近3.4萬人次 多人讚氣氛

昨入場觀看七欖的市民潘先生稱，自20年前一直在港觀賞七欖，對於賽事移師啟德，他形容啟德主場館很現代化，「座位好靚，亦有冷氣，太舒服」。他認為首日現場氣氛不錯，「最重要是氣氛，與朋友敘下舊，外國的朋友來，就盡地主之誼」。來自新加坡的友人Henry說，8年前曾在香港大球場觀賽，對於多人想念舊場地，他認為啟德新場地「好太多（way better）」，主場館關上天幕有冷氣，場內餐飲及洗手間亦不錯，氣氛很好。

首日賽事主場館關閉天幕，但今明兩天觀眾便能感受打開天幕、回復無冷氣觀賽的氣氛。

啟德主場館有5萬座位，賽事昨早10時開始，現場氣氛高漲，不時傳出歡呼聲。市民黃小姐與3名友人入場，稱場館媲美外國，但認為指示牌需更清晰。她說昨乘的士到場，準備與搭港鐵的友人會合，曾問工作人員方向不果，雙方花半小時才能會合。

文體旅局長羅淑佩昨到場觀戰，她在facebook發帖讚賞啟德新場館座位、空調舒適，飲品食物選擇更多，形容「新體驗相當不俗」。她在昨日明報網站「智醒品牌卓越大獎2025」頒獎禮表示，今年七欖約35%至40%觀眾來自香港以外地區，比以往同期中國以外訪港旅客多兩三成，認為當有良好品牌時，自然可吸引旅客來港。

賽事昨晚近7時舉行開幕禮，有飛龍舞獅表演，由旅發局主席彭耀佳點睛。除了邀請韓國「起亞虎啦啦隊」部分成員以應援舞表演為賽事打氣，大會亦安排3分鐘激光投影表演，展示獅子山、天星小輪、電車，以及欖球運動員在摩天大廈林立的香港射門得分的圖像。

「美食海灣」檔主嘆未帶動生意

在主場館旁空地，主辦方設置須持票入場的「七欖球迷村」，部分人躺臥沙發透過大屏幕觀賽，球迷村亦有欖球體驗及餐飲攤位等。至於屬門票範圍外的「美食海灣」有近30個攤位，昨午人流漸多。多名攤檔負責人認為人流未能帶動生意，其中售賣意大利雪糕的Verona Gelato銷售經理Kingston說，一般市民未必知道「美食海灣」毋須持票進場，「今（昨）日很少街客，買了票的亦趕住入場睇波」，明顯較少人行逛，希望有更多宣傳，讓市民知道一般人亦可光顧。

3日賽事共售13萬票 創新高

主辦方中國香港欖球總會表示，一連3日賽事共售出逾13萬張門票，創下歷屆新高。總會主席蒲敬思昨在新聞稿表示，很榮幸七欖在啟德展開新一頁，感謝本港市民、大灣區及世界各地大批球迷踴躍參與，又形容現場熱烈氣氛，相信隨着周末來臨，將愈來愈高漲。