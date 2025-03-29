長和下周不簽約售巴拿馬港口 消息稱「原因大家明啦」 國家市監局展審查

特區高層介入 與長和商解決

長和於3月4日以股價敏感消息形式發出公告披露，計劃以142億美元作價，向貝萊德為首財團分別出售和記港口集80%股權及巴拿馬兩個港口。自3月13日至前日，港澳辦及中聯辦網站四度轉載《大公報》的評論文章，批評長和出售包括巴拿馬在內全球43個港口給貝萊德財團，不顧國家利益。事件持續發酵，引起各界關注。據了解，特區政府高層已介入，跟長和商討怎樣解決問題。

公告沒寫明須4‧2簽署落實交易

長和出售中國內地及香港港口以外的港口業務，是分兩部分進行。其一是從和記港口集團把巴拿馬兩個港口拆售，擬售予貝萊德為首財團，根據原先擬定條款，計劃於4月2日簽約，但本報從消息人士得知，簽約已延期。長和3月4日的公告並無寫明須於4月2日簽署落實交易。另外，3月4日的公告同時提及擬向貝萊德為首財團出售23個國家共43個港口的交易，長和與該財團有145天的獨家磋商期。

國家市監局昨確認就長和交易展開審查，大公文匯的報道引述市監局官網顯示，反壟斷執法二司負責依法對經營者集中行為作反壟斷審查；負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件；開展數字經濟領域經營者集中反壟斷審查；監督執行經營者集中附加限制條件；指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。

至於長和授予貝萊德一方145天獨家磋商期一事，據稱當中涉及收購方需要取得各港口所在地監管機構的同意。一般而言，若在獨家磋商期過後沒有落實交易，賣方理論上可再就出售有關碼頭業務股權與其他潛在買方商討。

另外，據路透社報道，長和已展開研究，計劃分拆環球電訊資產於倫敦證券交易所上市。報道稱長和拒絕置評。

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