長和下周不簽約售巴拿馬港口 消息稱「原因大家明啦」 國家市監局展審查

【明報專訊】近日不同傳媒報道，長和擬向美資貝萊德為首的財團出售巴拿馬運河附近兩個港口的交易，將於下月2日（下周三）簽約。據接近長和高層消息人士透露，下周不會就此事簽訂任何協議，並補充說：「原因大家明啦！」與此同時，國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人回應大公文匯全媒體記者提問時表示，注意到長和擬售巴拿馬碼頭的交易，將依法審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。有關回應亦在央視新聞網轉載。
特區高層介入 與長和商解決
長和於3月4日以股價敏感消息形式發出公告披露，計劃以142億美元作價，向貝萊德為首財團分別出售和記港口集80%股權及巴拿馬兩個港口。自3月13日至前日，港澳辦及中聯辦網站四度轉載《大公報》的評論文章，批評長和出售包括巴拿馬在內全球43個港口給貝萊德財團，不顧國家利益。事件持續發酵，引起各界關注。據了解，特區政府高層已介入，跟長和商討怎樣解決問題。
公告沒寫明須4‧2簽署落實交易
長和出售中國內地及香港港口以外的港口業務，是分兩部分進行。其一是從和記港口集團把巴拿馬兩個港口拆售，擬售予貝萊德為首財團，根據原先擬定條款，計劃於4月2日簽約，但本報從消息人士得知，簽約已延期。長和3月4日的公告並無寫明須於4月2日簽署落實交易。另外，3月4日的公告同時提及擬向貝萊德為首財團出售23個國家共43個港口的交易，長和與該財團有145天的獨家磋商期。
國家市監局昨確認就長和交易展開審查，大公文匯的報道引述市監局官網顯示，反壟斷執法二司負責依法對經營者集中行為作反壟斷審查；負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件；開展數字經濟領域經營者集中反壟斷審查；監督執行經營者集中附加限制條件；指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。
至於長和授予貝萊德一方145天獨家磋商期一事，據稱當中涉及收購方需要取得各港口所在地監管機構的同意。一般而言，若在獨家磋商期過後沒有落實交易，賣方理論上可再就出售有關碼頭業務股權與其他潛在買方商討。
另外，據路透社報道，長和已展開研究，計劃分拆環球電訊資產於倫敦證券交易所上市。報道稱長和拒絕置評。
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