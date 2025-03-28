數字峰會過去兩年4月辦 互聯網亞太峰會今年選址港

【明報專訊】過去兩年的4月中旬，政府均會在會展舉行「數字經濟峰會」（DES），但今年創科局與內地單位在本月17日公布，獲國家的世界互聯網大會支持，於4月14日至15日在香港會展首次舉辦「世界互聯網大會亞太峰會」。創新科技及工業局未有回應「數字經濟峰會」是否「讓路」予規格更高的「世界互聯網大會亞太峰會」，表示亞太峰會在港舉行肯定了香港連接國家與世界重要橋樑與雙向平台的角色，並打造創科領域的高端交流、對話與合作平台，進一步強化香港作為國際創科中心的地位。
創科局稱肯定港橋樑角色 強化創科中心地位
創科局表示，熱切期待4月在港舉行的多項創科盛事，包括「世界互聯網大會亞太峰會」選址香港作為主辦城市，峰會以「數智融合引領未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，預計將吸引約千名國內外的政商界、國際組織、領軍企業代表及權威專家學者等參與，探討多個科技領域的最新趨勢，以助力各方抓緊數智轉型的發展機遇，塑造亞太地區發展新動能、新優勢。
邱達根：見到是政府爭取回來
立法會科技創新界議員邱達根認為，世界互聯網大會在內地而言「屬國家級活動」，「見到是政府努力爭取回來」，題目亦較廣闊，能包涵數字經濟，他認為應集中資源舉辦今次首度選址香港主辦的亞太峰會；至於政府之前舉行的數字經濟峰會至今仍未見宣傳，相信今年政府將不會舉辦。
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