數字峰會過去兩年4月辦 互聯網亞太峰會今年選址港

創科局稱肯定港橋樑角色 強化創科中心地位

創科局表示，熱切期待4月在港舉行的多項創科盛事，包括「世界互聯網大會亞太峰會」選址香港作為主辦城市，峰會以「數智融合引領未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，預計將吸引約千名國內外的政商界、國際組織、領軍企業代表及權威專家學者等參與，探討多個科技領域的最新趨勢，以助力各方抓緊數智轉型的發展機遇，塑造亞太地區發展新動能、新優勢。

邱達根：見到是政府爭取回來

立法會科技創新界議員邱達根認為，世界互聯網大會在內地而言「屬國家級活動」，「見到是政府努力爭取回來」，題目亦較廣闊，能包涵數字經濟，他認為應集中資源舉辦今次首度選址香港主辦的亞太峰會；至於政府之前舉行的數字經濟峰會至今仍未見宣傳，相信今年政府將不會舉辦。