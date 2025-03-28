數字峰會未見續辦 官網域名現私企持有 業界憂衍詐騙風險

內容涉加密幣等 自稱與峰會有關

數字經濟峰會（DES）前身為互聯網經濟峰會（IES），IES於疫情期間停辦，前年4月復辦為首屆DES，去年同月中再度舉行。過去兩年峰會均有逾4000名商界及創科界參與，去年有阿里巴巴集團、思科、京東物流等集團代表參加，前年峰會則由特首李家超主禮。峰會由創新科技及工業局、政府資訊科技總監辦公室和數碼港主辦，中國互聯網發展基金會為支持機構，兩年峰會均使用網頁www.digitaleconomysummit.hk，政府新聞稿庫的新聞稿仍顯示該網址為大會官方網站域名。

本報記者發現，數字經濟峰會的官網內容已非峰會資料，按政府新聞稿域名按入，網站現時內容全以英文撰寫，刊載多篇署名Jordan Mitchell的作者就數碼創新、網絡安全及金融科技撰寫的文章，文章由上月起上載，題材涉加密貨幣採礦、數碼營商等，並用上疑由AI生成的配圖。網站自我介紹與「The Digital Economy Summit」有關，刊登文章的人自稱是創辦人及行政總裁。

公司稱不會2000美元水平售域名

根據香港域名註冊有限公司提供的「WHOIS」搜查服務的查詢結果，網頁現由一間公司持有，本報據網頁提供的電話號碼致電查詢，對方確認持有www.digitaleconomysummit.hk域名，本報記者以客戶身分查問會否出售域名，對方最初反問出價多少並稱會尋求上司意願；經過一輪討論，對方表示公司已在建立網頁，不會在2000美元（約15,600港元）的水平出售相關域名。

政府：2024峰會已完 網站停運

本報向創科局查詢「數字經濟峰會」是否永久停辦、網站域名為何落入私人手中，該局未有直接提供資料。政府稱會因應科技發展和實際情况，不時檢視舉辦創新科技活動的需要，以進一步提升香港的創科氛圍。

本報向政府檔案處查詢，創科局使用網站結束的安排是否有諮詢檔案處，以及是否符合相關檔案處理程序，檔案處稱由創科局統一回應。創科局則表示，因應數字經濟峰會2024已經完結，為活動宣傳而設的網站亦停止運作，又表示有關過往峰會的內容，可於峰會社交媒體facebook或YouTube頻道瀏覽。

議員：政府宜公布不再用網域

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，一般域名的租用年期是幾年，估計數字經濟峰會主辦當局在使用年期屆滿後無續期，以致域名流入私人市場，但他形容用作政府活動官網的域名再私人轉讓的情况少見。他關注現時網絡詐騙盛行，假如有人獲取了原由政府使用的域名，再建立虛假內容用作詐騙，情况便不理想，建議政府今後辦活動建立網站，宜使用「.gov.hk」域名，並由政府保存。

立法會科技創新界議員邱達根認為，很多網頁或應用程式只針對一個活動，活動不再舉辦而刪去內容很正常；至於相關網址曾為官方所用，政府新聞稿亦有引述網址，邱認為由政府公布不再擁有及使用該網域會是較好做法，他會向政府反映。

明報記者