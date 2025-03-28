明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

針對企業網絡攻擊升 加密軟件勒索倍增 公司網站「十間有三」見大漏洞

【明報專訊】中小企面對網絡安全風險備受關注，警方網絡安全及科技罪案調查科表示，去年針對企業的網絡攻擊較前年上升，其中涉系統入侵的個案增加六成半、加密軟件勒索增加一倍，顯示風險趨升。管理約28萬個.hk域名的香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）稱，去年為逾4萬個網頁做檢測，發現「10間公司有3間」都有重大網站漏洞，例如網站包含非加密內容，用戶若被接入惡意連結或蒙受損失，促企業定期做全面網站檢測。

去年系統入侵增六成半

損失2550萬 單案2100萬

數字政策辦公室昨日聯同警方、HKIRC、香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）舉行記者會。網罪科總警司林焯豪交代企業遭網絡攻擊的案件數字，其中系統入侵由前年37宗增至去年61宗、加密軟件勒索由23宗增至46宗，分散式阻斷服務（DDoS攻擊）則由0宗增至5宗，個案涉能源、通訊及大專院校等機構。林稱，部分企業或傾向低調，遇到攻擊未必選擇報警，故數字未能完全反映實况。

其中屬系統入侵類別的案件，去年總損失金額達2550萬元，遠高於前年的210萬元，林焯豪解釋，因去年有單一案件損失2100萬元，一間金融機構的系統伺服器遭入侵，黑客修改客戶電話取得短訊授權碼，掌握客戶銀行帳號，令11個客戶的資金被挪用。

數字政策專員黃志光分析企業遭網絡攻擊趨升原因，指個人及企業愈趨依賴網絡服務，黑客攻擊手法亦愈見「高明」。HKIRC行政總裁黃家偉則指出，去年底檢測逾4萬個網站，發現不少網站伺服器使用「預設安全設定」，構成漏洞，包括在設置網頁時未將所有連結內容設為加密網址（https），以及允許嵌入外部內容，令黑客可誘導用戶點擊惡意連結（見表）。

HKIRC推「網絡防禦一站通」

助學校中小企加強網安

為支援中小企加強網絡安全，HKIRC推出「網絡防禦一站通」服務，為中小學、非政府機構、中小企免費提供網站檢測、風險評估、網上員工培訓及釣魚演練等。黃家偉形容員工培訓重要，不同崗位風險亦不同，舉例人事部職員每日經電郵接收履歷表，有錯誤下載惡意程式風險。另外，HKCERT今年第三季起推出「網絡安全供應商聯動計劃」，通過專屬網站向企業提供網絡安全供應商列表、邀請供應商舉辦網上講座等，提高企業的網絡安全意識。

政府方面，數字辦去年首辦網絡安全攻防演練，加強政府及公共機構應對網絡攻擊，黃志光稱，演練將每年舉行，今年會在10月，冀邀更多決策局及部門參與，而此前亦會舉辦網絡攻防精英大賽，培養新一代專家及為演練準備。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕數字政策專員 網罪科 互聯網註冊管理有限公司 網絡安全

上 / 下一篇新聞