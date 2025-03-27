Art Basel揭幕 冀定位轉型「創意機會交匯處」 畫廊：近年經濟不景拖累市場 展會帶來「最好成績」

明公眾開放 港畫家二創新聞圖像

Art Basel HK昨在灣仔會展開鑼，首兩天只設優先及貴賓預展時段，明起對公眾開放。參展藝廊來自42個國家及地區，逾半扎根亞洲，23間首次參展。Art Basel HK總監樂思洋說，今年目標是重新定位（repurpose），期望從過往的藝術品交易平台，轉型為「創意機會的交匯處（an intersection of creative opportunities）」。被問到參展藝術家及展品曾否經政府審查，她說全球遴選委員會歷時3個月審視所有參展申請，強調「是唯一的篩選程序，由委員會決定展廳內容」。

展場分設不同展區，偶見香港元素（見表），其中「亞洲視野」展出本地藝術家周俊輝個人畫展《Interview the Interviewer II》，此系列將新聞圖像二次創作為繪畫，其中一幕是已故前國家主席江澤民訓斥香港記者「too simple, sometimes naive（（想法）太簡單，有時幼稚）」。另一展區「藝聚空間」展示本地藝術家何恩懷創作的30件黃銅系列雕塑《Return to Order》。

德收藏家：港能呈亞洲藝術新趨勢

展會內商業氣息濃厚，時有推銷、問價場面。本地收藏家區小姐與朋友結伴進場，她形容展會頗商業化，相信進場者均希望買得心水作品。德國收藏家Roland亦入場選畫，形容香港有別於其他城市，較能呈現亞洲藝術新趨勢。

參展多年的本地畫廊季豐軒，今年展示近30件藝術品。創辦人及總監季玉年形容昨銷情不俗，收藏家出手爽快，「5分鐘、10分鐘（就決定買）」。她指近兩年經濟不景拖累藝術品交易市場，Art Basel卻能繼續帶來「最好成績」，相信今年藏品亦能銷售一空。季玉年留意到Art Basel HK能吸引較多亞太地區收藏家或旅客，內地客尤其鍾情帶中國藝術元素、東方精神的作品，「例如水墨畫，他們一看就明白，也不用特別介紹」。

台畫廊稱人潮減 盼攝影作獲青睞

台灣的亞紀畫廊第二年參展，今年展示日本攝影師包括中平卓馬等的系列照片。策展人藍仲軒說今年人潮少於去年同期，而攝影作品性質與其他藝術品較不一樣，需再觀望參觀者購買意欲；他期望今次展出的系列攝影作品能獲機構、博物館青睞，「願意收一整套」。