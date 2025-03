Art Basel揭幕 冀定位轉型「創意機會交匯處」 畫廊：近年經濟不景拖累市場 展會帶來「最好成績」

明公眾開放 港畫家二創新聞圖像

Art Basel HK昨在灣仔會展開鑼,首兩天只設優先及貴賓預展時段,明起對公眾開放。參展藝廊來自42個國家及地區,逾半扎根亞洲,23間首次參展。Art Basel HK總監樂思洋說,今年目標是重新定位(repurpose),期望從過往的藝術品交易平台,轉型為「創意機會的交匯處(an intersection of creative opportunities)」。被問到參展藝術家及展品曾否經政府審查,她說全球遴選委員會歷時3個月審視所有參展申請,強調「是唯一的篩選程序,由委員會決定展廳內容」。

展場分設不同展區,偶見香港元素(見表),其中「亞洲視野」展出本地藝術家周俊輝個人畫展《Interview the Interviewer II》,此系列將新聞圖像二次創作為繪畫,其中一幕是已故前國家主席江澤民訓斥香港記者「too simple, sometimes naive((想法)太簡單,有時幼稚)」。另一展區「藝聚空間」展示本地藝術家何恩懷創作的30件黃銅系列雕塑《Return to Order》。

德收藏家:港能呈亞洲藝術新趨勢

展會內商業氣息濃厚,時有推銷、問價場面。本地收藏家區小姐與朋友結伴進場,她形容展會頗商業化,相信進場者均希望買得心水作品。德國收藏家Roland亦入場選畫,形容香港有別於其他城市,較能呈現亞洲藝術新趨勢。

參展多年的本地畫廊季豐軒,今年展示近30件藝術品。創辦人及總監季玉年形容昨銷情不俗,收藏家出手爽快,「5分鐘、10分鐘(就決定買)」。她指近兩年經濟不景拖累藝術品交易市場,Art Basel卻能繼續帶來「最好成績」,相信今年藏品亦能銷售一空。季玉年留意到Art Basel HK能吸引較多亞太地區收藏家或旅客,內地客尤其鍾情帶中國藝術元素、東方精神的作品,「例如水墨畫,他們一看就明白,也不用特別介紹」。

台畫廊稱人潮減 盼攝影作獲青睞

台灣的亞紀畫廊第二年參展,今年展示日本攝影師包括中平卓馬等的系列照片。策展人藍仲軒說今年人潮少於去年同期,而攝影作品性質與其他藝術品較不一樣,需再觀望參觀者購買意欲;他期望今次展出的系列攝影作品能獲機構、博物館青睞,「願意收一整套」。