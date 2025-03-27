搖嬰謀殺案父囚終身 官斥惡劣 虐兒囚6年5月 法改會倡增刑期上限未落實

求情稱缺悔意「未完全更生」

42歲被告劉佳坪曾任兼職運輸工，早前遭陪審團一致裁定謀殺女兒梁雅思罪成，為首宗涉及搖晃嬰兒綜合症的照顧者謀殺案；另被告開審前承認故意襲擊或虐待女兒，昨一併就謀殺罪和虐兒罪判刑。根據聆訊，被告在雅思出生兩周時，以腐液潑向雅思生母梁小欣；被告2020年4月出獄後和兩母女同居，同年5至7月以不同方式虐女，雅思7月18日送院後不治，終年3歲。

官：胸腺退化反映遭以月計虐待

辯方求情稱被告有向梁淋腐液案底，已接受懲罰，他再次家暴只是欠缺悔意和「未完全更生」。辯方提議虐兒罪量刑起點定於5至6年，又指控方舉證不成功，無法證實被告曾搖晃女兒8至10次。黎官追問，被告僅承認小部分虐兒作為，包括兩次搖晃女兒，「是否足以造成（女兒）胸腺退化至80歲老人家的程度？」辯方回應梁曾責打女兒，或構成雅思胸腺退化。

黎官稱，即使被告否認大部分施虐行為，法庭會以審訊證據為量刑基礎；並引述專家證人說，幼童胸腺一般重34克，雅思的胸腺只有6克重，反映長時間承受毒性壓力，遭受數以月計虐待；黎官考慮梁的證供和專家報告，接納控方已證明被告以不同方式虐女，包括多次大力搖晃和淋水。裁決亦顯示陪審團接納被告劇烈搖晃女兒致死。

黎官留意到雅思在梁小欣獨自照顧下身體無恙，即使梁曾打女兒，相信不是構成雅思胸腺退化的人。黎官稱被告和梁經常「風暴式」爭吵，或令雅思受壓，但雅思胸腺退化來自嚴重受虐，顯然源於被告作為；若雅思仍在生，胸腺退化必然影響成長及發育。

納相處或有歡樂時 惟事主曾強顏唱歌

針對謀殺罪，黎官依例判囚終身。至於最高判囚10年的虐兒罪，黎官稱被告無以硬物施襲，但以不同方式虐待無反抗能力女兒，「不是最惡劣的程度，但不可以說不嚴重」。官接納辯方表示兩父女相處或有歡樂和諧時刻，但指被告行為不可思議，對女兒要求超過合理標準，如有片段拍到雅思強顏歡笑地唱歌、表情勉強地做數十下掌上壓，被告在旁數數。

黎官原採納7年為虐兒罪量刑起點，因他出獄後再家暴，構成加刑因素，將量刑起點提升至8年；考慮被告開審前認罪，而他爭議大部分虐兒行為，並非真心後悔，僅減刑20%，就虐兒罪判囚6年5個月。

【案件編號：HCCC 61/22】

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