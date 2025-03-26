市民有恐私醫加價 有憂長期病者延誤求醫

嘆危急否難自知 收費不應「一加加咁多」

73歲的盧女士昨到伊利沙伯醫院探望入院的丈夫，她說丈夫上月於街上突然無法走動，被送往急症室，發現腿部骨裂，至今留院約一個月，「這些（丈夫的病情）我也不知道是急症還是不屬於急症」，認為病症是否危急有時難以界定。她又說，若非緊急她也不會用急症室服務，覺得收費增至400元頗貴，並擔心私家醫生會否亦順帶調高收費，令醫療支出及負擔加重。

盧女士自己正輪候腿部換骹手術，現需定期到骨科覆診並服藥止痛，她說每次覆診均獲處方約9個月分量的藥，有時會用光而需在外另行配藥。她亦對住院、藥物、放射檢查費用調高感憂慮，認為政府即使調升價格，不應「一加便加咁多」。

60歲的王太昨到伊院覆診，患上甲狀腺相關病症的她需長期服甲狀腺素，稱每次覆診一般獲配半年量的藥，擔心未來調整安排後負擔會增加。她說，普通傷風感冒都會找家庭醫生，不會用急症室，但認為整體收費調整會影響糖尿病、高血壓等要長期取藥的患者，始終對一般市民而言，「收費增加都是有負擔的」，擔心有人因而延誤求醫。