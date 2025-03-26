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自費藥械資助放寬 助中等收入重症者

【明報專訊】不少癌症及罕見病患者藥物費用高昂，部分人需自費買藥。政府昨日宣布加強自費藥械安全網，除了加快引進「有效創新」藥械至藥物名冊及安全網，也會放寬安全網、包括撒瑪利亞基金的申請資格，當中涉及調整病人「每年可動用財務資源」計算方式等，冀加強對危重病人藥械保障。

醫管局行政總裁高拔陞表示，癌症等重病病人買藥費用非常高昂，約5萬病人需自費，其中約3萬病人需付全費，近2000人需付逾10萬元，甚至有人支付近100萬元，又稱相信不少病人因擔心昂貴而不接受治療。他說，自費藥械安全網將加強，除了加快引入更多有效創新的藥械到醫管局藥物名冊、安全網及專用藥物類別，也會放寬安全網申請資格。

安全網即醫管局透過撒瑪利亞基金及關愛基金醫療援助計劃，為有經濟困難的病人提供的自費藥物費用資助。現時資助申請會考慮申請人每年可動用的財務資源，再按列明分擔比例的累進計算表（例如現有算式下財務資源達60,001至100,000元，分擔比率為5%），計出病人分擔額，病人只需支付分擔額，其餘由基金資助。

每年可用財務資源少於5.6萬者「零分擔」

當局擬放寬「每年可動用財務資源」中收入的計法，將新申請人要計算的收入由現時100%降至80%，持續申請人則由80%下調至60%。此外，用以劃分病人分擔額的累進計算表會參考法援採用的累進計算表，其中病人「零分擔」的門檻會由原本「每年可動用財務資源」少於2萬元，改為少於約5.6萬元，即門檻下降。

當局表示，上述調整可降低病人分擔額，提供更多資助，並支援現時因每年可動用財務資源較多而未獲資助的病人。高拔陞相信將有更多病人、尤其中等收入家庭可獲自費藥械資助。

相關字詞﹕公營醫療收費改革 醫務衞生局 高拔陞 關愛基金 醫管局 藥物名冊 安全網 藥械

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