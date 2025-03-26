護協料急症加價減濫用 憂分流護士有身分衝突 前線盼普通科增籌額疏導 醫衛局：非急症替代

護協主席謝健強向本報表示，相信急症室加價能減少濫用，惟有前線護士表達改為分級收費後，有可能引發醫患爭拗，指分流護士屆時實際操作上將成為界定患者是否需收費的角色，與本身醫療照顧者的身分有一定衝突。

醫管局：分類難混淆 不憂起爭拗

目前急症室病人被分流為5類，依次是危殆、危急、緊急、半緊急及非緊急，明年起第一、二類病人免費，其餘需付400元。醫衛局長盧寵茂昨說，整體考慮是期望讓「急症服務應回歸急症」，又指「因假紙、傷風咳而去急症是不鼓勵」，故有必要提升共付率。

對於第一、二類病人獲豁免收費，盧寵茂解釋，第一類病人維生指數有嚴重問題如心臟或呼吸停頓，要立即搶救；第二類病人維生指數亦有問題如血壓偏低，與第三類分野較大。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗亦強調，第二類和第三類病人分流準則差別大，不易混淆，冀市民尊重醫護專業，他不擔心有分類爭拗。

前線同意新收費 危急緊急「分別明顯」

註冊護士、前香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文同意當局收費劃分方法，稱第二及第三類維生指數之間「有好明顯分別」，而急症室分流有明確指引，分流護士會檢查病人維生指數、垂危表徵，並結合臨牀經驗判斷。

劉凱文同意前線分流護士日後面對與病人爭拗的壓力會增加，但他強調急症室是「救死扶傷，給性命垂危病人用的地方」，有需要向市民釐清概念，短期內當局可加強急症室保安，防範「工作間暴力」風險。

社協幹事彭鴻昌形容新收費「驚人」，稱第三類「緊急」病人有即時醫療需要，建議若他們最終入院，可考慮減免住院費。彭稱，留意到第四、五類病人約四成需住院，反映他們非隨意使用急症室，舉例需插導尿管的病人遇到導管鬆脫，多數需透過急症室入院處理，「急症室是許多病人從社區進入醫院的關卡」，他憂慮加價後這類病人負擔會加重。

組織憂第三類病人不求診 倡分階段推

香港病人政策連線主席林志釉亦認為，第三類病人有緊急醫療服務需要，收費倍增會令部分較貧困的人卻步不求診或「焗畀」。他認為應維持緊急病人收費180元，若要藉調整收費減少濫用，宜分階段執行，先從第五類「非緊急」病人開始，料市民較易接受。

當局期望新收費下第四、五類病人會選擇到其他地方診治。劉凱文稱現時當局基層醫療配套做得未到位，應同步增加普通科門診籌額及加長服務時段，才能疏導急症室的非緊急求診人流。

對於急症室加價後當局會否加強普通科門診承載力，醫衛局發言人強調急症室和普通科門診並非「替代關係」，後者未來目標是特別照顧低下階層及弱勢群體，希望「支付能力不是最困難的市民」可利用社區網絡及家庭醫生服務，處理相對輕症的醫療需求，強調急症室及普通科門診服務多年來累積的「錯配」，亦是今次改革要扭正的重點。