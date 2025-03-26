醫療費設一年萬元封頂制 減免門檻降 高拔陞：料140萬人受惠減免 病人組織促簡化申請

醫管局行政總裁高拔陞昨稱，「優化醫療費用減免機制」措施包括放寬收入及資產限額，兩人或以上家庭的收入限額，由家庭住戶入息中位數75%上調至100%，一人家庭放寬至150%；資產限額則改用申請公屋的資產限額。寬限有效期由現時12個月延長至18個月，範圍擴至涵蓋「偶發性」使用普通科門診的65歲以下人士。「家庭」定義亦會修訂，與病人同住但無直接財政聯繫的家人，毋須再納入資產審查。

醫局：現30萬人合資助 一兩萬獲豁免

高拔陞指出，目前費用減免機制約30萬人合資格受惠，每年平均豁免額為2萬元以下，預料日後合資格人數增至140萬。醫管局發言人補充，目前30萬合資格病人中，僅一兩萬人成功獲費用豁免。

香港病人政策連線主席林志釉指出，費用減免機制目前受惠資格嚴苛，申請過程複雜，要提交大量證明文件，不利有需要者申請。他又指醫務社工人手有限，且現時已有個案跟進，未來如要處理大量新申請，或因人手問題導致審批時間長。

去年度800醫務社工服務35萬人 彭鴻昌憂不足

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌亦認為，優化機制可加固安全網，但目前申請程序繁複會導致部分合資格病人無法受惠。他亦關注醫務社工人手能否配合改革後增加的醫藥費減免申請，又指現時社工繁忙，已有病人無法提前約社工獲取「豁免紙」，因而未能獲費用減免，建議政府參考現有津貼計劃，簡化申請流程。

社署數據顯示，過去3年轄下醫務社工均為491人，每年度每人平均處理個案由2021/22年度的415宗，增至2023/24年度的453宗。醫管局向本報提供數據顯示，轄下醫務社工過去3年略有增長，由2021/22年度307人增至2023/24年度331人，不包括醫管局總辦事處員工。2023/24年度醫管局與社署的醫務社工共為約34.6萬人次的住院及日間住院病人提供服務。

封頂制全民受惠 林志釉質疑違「能者共付」

當局擬為全港市民設立住院及門診費用上限，每人每年上限1萬元，適用於自費藥械以外所有收費項目，估計約7萬重症病人受惠，包括急症中風病人。林志釉認為做法或違背「能者共付」原則，「有些病人其實負擔到，可以有合理收費」，但他同意措施能幫助部分無力付費的中產，建議當局未來檢視受惠者經濟能力，以防大量有能力支付較高收費者因而只付較低費用。

林志釉亦擔心新措施下，部分人會將公院視作安老院或療養院，遲遲不接病人出院，形成另一種濫用。醫衛界議員林哲玄建議當局考慮增設防止濫用住院服務安排，例如當醫生判斷無醫療需要卻仍住院，將不獲醫療費用減免。