明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

醫療費設一年萬元封頂制 減免門檻降 高拔陞：料140萬人受惠減免 病人組織促簡化申請

【明報專訊】公營醫療服務收費調整同時，政府提出3項措施加強病人醫療保障，包括優化醫療費用減免機制，料合資格受惠人數由30萬增至140萬，增加約79%；設立每名病人每年住院及門診費用1萬元上限，料惠及7萬重症病人；以及加強自費藥械安全網（見另稿）。有關注病人權益組織同意優化費用減免機制可加固安全網，但關注目前申請程序繁複會導致部分人無法受惠，醫務社工人手未必足以處理改革後增加的申請，建議簡化申請流程。

醫管局行政總裁高拔陞昨稱，「優化醫療費用減免機制」措施包括放寬收入及資產限額，兩人或以上家庭的收入限額，由家庭住戶入息中位數75%上調至100%，一人家庭放寬至150%；資產限額則改用申請公屋的資產限額。寬限有效期由現時12個月延長至18個月，範圍擴至涵蓋「偶發性」使用普通科門診的65歲以下人士。「家庭」定義亦會修訂，與病人同住但無直接財政聯繫的家人，毋須再納入資產審查。

醫局：現30萬人合資助 一兩萬獲豁免

高拔陞指出，目前費用減免機制約30萬人合資格受惠，每年平均豁免額為2萬元以下，預料日後合資格人數增至140萬。醫管局發言人補充，目前30萬合資格病人中，僅一兩萬人成功獲費用豁免。

香港病人政策連線主席林志釉指出，費用減免機制目前受惠資格嚴苛，申請過程複雜，要提交大量證明文件，不利有需要者申請。他又指醫務社工人手有限，且現時已有個案跟進，未來如要處理大量新申請，或因人手問題導致審批時間長。

去年度800醫務社工服務35萬人 彭鴻昌憂不足

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌亦認為，優化機制可加固安全網，但目前申請程序繁複會導致部分合資格病人無法受惠。他亦關注醫務社工人手能否配合改革後增加的醫藥費減免申請，又指現時社工繁忙，已有病人無法提前約社工獲取「豁免紙」，因而未能獲費用減免，建議政府參考現有津貼計劃，簡化申請流程。

社署數據顯示，過去3年轄下醫務社工均為491人，每年度每人平均處理個案由2021/22年度的415宗，增至2023/24年度的453宗。醫管局向本報提供數據顯示，轄下醫務社工過去3年略有增長，由2021/22年度307人增至2023/24年度331人，不包括醫管局總辦事處員工。2023/24年度醫管局與社署的醫務社工共為約34.6萬人次的住院及日間住院病人提供服務。

封頂制全民受惠 林志釉質疑違「能者共付」

當局擬為全港市民設立住院及門診費用上限，每人每年上限1萬元，適用於自費藥械以外所有收費項目，估計約7萬重症病人受惠，包括急症中風病人。林志釉認為做法或違背「能者共付」原則，「有些病人其實負擔到，可以有合理收費」，但他同意措施能幫助部分無力付費的中產，建議當局未來檢視受惠者經濟能力，以防大量有能力支付較高收費者因而只付較低費用。

林志釉亦擔心新措施下，部分人會將公院視作安老院或療養院，遲遲不接病人出院，形成另一種濫用。醫衛界議員林哲玄建議當局考慮增設防止濫用住院服務安排，例如當醫生判斷無醫療需要卻仍住院，將不獲醫療費用減免。

相關字詞﹕高拔陞 林志釉 彭鴻昌 林哲玄 醫管局 社署 醫務社工 減免 公營醫療收費 醫衞局

上 / 下一篇新聞