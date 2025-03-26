專科門診16周藥費計 15元飈至80元 普通科門診收藥費 每4周5元

【明報專訊】公營醫療收費改革方案出爐，當中標準藥物費用會加價。以往專科門診每項藥物收費15元、藥量最多為16周，明年元旦起每項藥物收費升至20元、藥量最多為4周。若以每次最多可取16周藥物計算，即取相同藥量的藥費會由目前15元增至80元。
可配發24周 長遠擬減至8周
家庭醫學專科門診以往每項藥物收費15元、藥量最多為16周，普通科門診藥物則不另收費，日後每項藥物將收取5元、藥量最多為4周。翻查資料，醫管局本月24日起改為每次只會向普通科門診、專科門診及出院病人配發最多24周（即約6個月）藥物，目標最終減至每次配發8周藥量。
高拔陞：成本低致浪費
林志釉：幾倍加幅添壓
醫管局行政總裁高拔陞表示，目前出現藥物浪費，病人在公營醫療系統如醫管局門診取藥成本非常低，舉例治療哮喘的吸入劑，支付15元便可取16周藥，但該藥在私營醫療系統收費逾3000元；退燒藥即撲熱息痛，同樣支付15元便可取16周藥物，在私營則需逾1000元，容易變成誘因引致浪費。
香港病人政策連線主席林志釉表示，專科門診藥物費用加價，相關費用藥量減至最多4周，對於正於多個專科門診求醫的長期病患，藥費會有幾倍加幅，長遠開支大增，「病人會有壓力」。他建議當局調整加價幅度，宜逐步增加藥費。