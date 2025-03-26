公營醫療資助率爭5年降至90% 分3輪改革 非危重急症明年加至400元

有議員認為改革的同時，需給市民更多選擇，而夜診等配套未同步處理。有病人組織形容收費加幅「驚人」，憂慮掀起私營「漲價潮」。

普通科門診收費增兩倍 基礎檢驗續免費

是次收費改革涵蓋急症室、住院服務、日間治療程序、專科門診、普通科門診、藥費等項目（見表2），當中急症室第三、四、五類（即緊急、半緊急及非緊急病人）收費加逾倍至400元，急症醫院住院病牀亦由每日收費120增至300元；普通科門診收費增兩倍。非緊急放射造影服務及病理檢驗服務方面，高端項目和進階項目改為收費，介乎50至500元，基礎服務則免費。其中最大量的X光檢查、驗血紅素等會繼續免費。住院和急症室病人的緊急放射診斷、病理檢驗和藥物維持免費。

冀減浪費濫用 加固全民安全網

當局指出，收費改革目標為改革資助架構，並減少浪費和濫用，措施包括以共付模式收取非緊急放射診斷等服務費用等，最後希望能加強醫療保障，加固全民安全網，包括將改善藥費減免機制，並增設每人每年1萬元收費上限，以及放寬撒瑪利亞基金安全網申請資格，加強對危重病人藥械保障。

盧寵茂：現制度難持續 扭轉失衡承擔不減

急症室收費調整成為焦點。醫管局行政總裁高拔陞解釋，急症室應「照顧到危重病人」，冀藉新收費安排引導第四、五類病人透過其他方法接受治療。被問新收費較現時增1.2倍，亦較2017年加幅大，盧寵茂認為用舊收費比較今次加幅是不適當，因今次非簡單按通脹調整，而是收費改革，若要用加幅數據來論述，「影像檢查的基數是免費，數學計算的話（加幅）是無限大」，重申以往收費制度不可持續、存在弱點。他說整體考慮是期望讓「急症服務應回歸急症」，有必要提升共付率。

盧寵茂表示，政府推進公營醫療收費改革會堅持五大原則，其一是承擔不減，改革所得全數投放公營醫療；其二為「能者共付，輕症共付」，扭轉現時「小病高資助、大病要自費」的失衡和錯配；其三為「有加有減」，加強對貧、急、重、危病人保障；其餘為高度資助及循序漸進。

盧：港資助率高 「全世界都沒有」

盧強調政府對公營醫療服務資助率高，「全世界都沒有這樣的制度」，形容降至90%屬合理，仍是高度資助，而全球大多地方公營醫療共付率為10%以上，新加坡資助比例約80%。醫衛局發言人稱，估計明年首階段收費改革實施後，整體資助率降至94%，計劃在2028和2030年再做兩輪改革，最終資助率降低至90%。

料年增30億收入 信求醫模式變

醫衛局預計收費改革後，每年醫管局收入將增加約30億元。醫衛局常秘陳松青稱，改革重點不在於收入，而是希望透過改革公營醫療服務資助架構，引導市民改變使用公營醫療習慣，例如善用基層醫療服務，不濫用或誤用急症室等高成本服務，相信收費調整後市民求醫模式和數字會改變，但現階段很難準確估算。他重申所得收入會用於公營醫療服務，初步估算增加的收入可負擔新措施開支。

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