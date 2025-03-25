4‧7起航班禁用「尿袋」 不可放行李架

國泰：會清晰傳達 港航：嚴格執行

民航處上周五與本地航空公司代表會面後，昨發新通告更新對本地航空公司就乘客攜帶及使用外置充電器的要求及規管。國泰航空表示會向顧客清晰傳達更新的要求，國泰將完全遵從規定。香港航空回覆本報查詢表示，據公司現時規定，任何備用鋰電池及鋰電池外置充電器均不得在飛行期間使用，並須關閉鋰電池外置充電器的開關，強調會嚴格執行民航處新規定，亦會與民航處保持緊密合作，積極推動並確保新規定順利實施。香港快運表示將全力遵循民航處最新規定，並會與處方緊密合作確保實施順暢，將適時公布新規定實施細節及更新官網。

釜山航空一客機今年1月準備飛往香港時發生起火事故，韓國政府早前公布調查進展，分析結果顯示事故很可能因尿袋短路所致。上周四（20日）香港航空一架載有160名乘客和8名機組人員的航班，由杭州飛香港時疑行李架內行李有充電池起火，急降福州長樂國際機場。

多地航空公司事後採取措施，其中韓國政府本月1日起收緊攜帶尿袋等電子產品登機規定，包括凡乘搭所有韓國航空公司的乘客，須把充電池、電子煙等含有鋰電池的產品分別裝入膠袋，隨身攜帶或置於視線可及地方。台灣長榮航空本月1日起，禁止在航班上使用及為尿袋和備用鋰電池充電。馬來西亞民航管理局本月4日起下令乘客不可將尿袋放在行李架。