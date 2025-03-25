Cityline印錯票 羅淑佩：已促交代及應變 倘需要會引導 平台「要道歉」

稱出錯原因須自行解釋

羅淑佩稱，由於怎印門票、印什麼門票及如何配對等工作，全部均由Cityline處理，具體出錯原因必須由Cityline自行解釋。她說當局會密切留意換領新門票的情况，如果市民未有換票，Cityline及主辦方要有應變工作，如有需要當局會提要求及引導。

Cityline昨日起至下月7日安排受影響的顧客換票，在本港設有7個「指定服務點」，分別位於北角、太子、尖沙嘴、觀塘、大圍、荃灣及香港國際機場；另在深圳及廣州的「永東巴士服務中心」亦有門票換領地點。平台在「指定服務點」張貼指示，稱為保護顧客權益，先前列印的相關門票將失效，僅重新領取的新版門票可用於演出入場。