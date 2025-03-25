運動員聞訊紛「解憂」 Cue后吳安儀盼助桌球普及

吳安儀上月落實相隔兩年重返世界桌球巡迴賽的職業賽事，她相信聽到今次當局決定，教練和運動員都可以專心計劃未來的比賽。這名「四眼Cue后」又希望新安排可令一班接觸桌球的青年，或準備給子女嘗試玩這運動的家長「放低疑慮」，「放心給子女選擇桌球作為興趣或職業，亦相信香港桌球更容易變得普及化」。

張家瑋：降級最影響失訓練場地

26歲桌球港將張家瑋投身體院全職運動員近10年，承認現在打職業比賽也很依賴體院資助，「一路好幸福有體院資助，無憂慮地打比賽，畢竟很多巡迴賽都在歐洲打，如下月初要到英國參加世界賽外圍賽。不過（即使）未能留（在A）級時都要繼續比賽，所以今次有好消息可以更專心打比賽」。他提及桌球若未能「留級」，最大影響其實是失去訓練場地和教練，「始終由細到大都在體院，有晒設施和教練團隊支援」。

23歲網球港將王康怡2017年轉全職運動員至今，一直在體院訓練，此前都有跟身邊球手討論網球能否留在A級一事，承認有少許壓力。「住宿、食飯以至物理治療都可在體院，留不到的話，之後訓練場地可能要靠香港網球總會，但香港都有不少球手，總會如何分配資源會是問題。」她說會在7月世大運及年底全運會爭取好成績，以助網球繼續「留級」。