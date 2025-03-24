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校方選書有重電子配套有重圖解

【明報專訊】小學人文科3間書商的課本上月28日過審，科學科則在3月5日，較局方預計2月內完成遲。現代教育研究社，香港教育圖書與聯合培進教育出版（下稱教圖聯合）本月8日舉行新書發布會，各吸引逾百名小學教師、校長等到場。有教師稱選書時考慮電子配套是否充足，有校長稱會留意課本有否將複雜概念以圖像簡化。

有書商主打地圖「清晰」

稱基本法委會前成員坐鎮

現代教育研究社的代表在發布會介紹人文科教材時，提到其課本地圖清晰，「照用就可以，你要的『十段線』、國界等全都很清晰」，又稱有基本法委員會前副主任譚惠珠「坐鎮」。

教圖聯合的發布會上，邀請教大前校長張仁良主講，他提到鼓勵學生透過歷史人物認識國家，期望人文科教師多思考如何增潤課堂；該書商與其他機構合推「航天科技研學考察團（海南站）」，稱學生可獲頒「文昌國際航天城管理局」證書。

有教師稱月中收樣本較趕

五旬節聖潔會永光小學課程主任歐顯卓表示，本月中才陸續收到教科書樣本，覺得很趕，學界多少有憂慮，會趁復活節及試後時間準備教材。他稱選書時會着意內容能否啟發學生思考及培養好奇心、有否設實驗等多元評估。他說該校目前小四及小五生會自攜電子學習裝置，他選書時會考慮電子學習配套是否充足；又稱人文科涉《港區國安法》及《基本法》，會留意書商會否安排專家顧問到校講解課題。

校長稱學界為科學科搶人才

該校校長洪慕竹稱整個學界都為科學科搶人才，指該校半數高小常識教師有科研背景，將盡量教師專科專教，亦積極聘請教師。聖公會基愛小學校長張樂霈說，分拆兩科後教學內容增，較關注教科書內容的呈現手法，例如會否將較複雜概念以圖像表達。

書價方面，最貴是尊科數碼教育服務的科學課本，小一及小四科每套各386元。

相關字詞﹕小學科學科 小學人文科 課本 新書發布會 現代教育研究社 教圖聯合

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