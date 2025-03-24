科學科課本着墨國家航天成就

書商贈「國家了不起」海報

現代教育研究社小四課本設「國家的航天科技發展」單元，介紹太空食品、太空艙空氣循環系統，並詳列航天員事迹和貢獻，包括楊利偉、聶海勝、翟志剛、劉洋及王亞平，又設問「港人可參與國家的航天員選拔嗎？」課文指「當然可以」，但要經嚴格挑選，鼓勵想做航天員的學生好好學習和鍛煉身體。

香港教育圖書聯同聯合培進教育出版小四課本介紹國家在航天科技領域取得巨大成就，當中多年來發射數百次「運載火箭」，如「長征三號甲」；並設「天宮空間站」，課文指「全世界只有少數國家能夠掌握載人航天的技術」。

iClass的小四課本在國家航天科技課題加入國安知識，課文指「太空安全指國家能夠善用太空資源，推動科技發展並造福人類。中國多年來致力發展太空科技，在衛星通訊、月球探測等領域有不少成就」。

教育出版社向小學提供樣書時附送「我們國家了不起—航天成就」大型海報，介紹中國航天發展史，如由1956年起步並成立的國防部研究院，是國家首個研製導彈和火箭的機構；至去年國家首有「90後」航天員執行航天任務。

以傳染病切入教國安

科學科亦涵蓋認識傳染病。在尊科數碼教育服務的小四課本，課文以幼稚園爆發流感為例子，指學校須停課。現代教育研究社以傳染病為切入點作國安教育，課文指「疫情影響民眾健康和生活，還損害社會經濟發展」，稱要盡力預防傳染病及保障生物安全。