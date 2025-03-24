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小四人文科涵健康 有載抑鬱測試

【明報專訊】9月起小一及小四生將學習人文科及科學科。「預防疾病」是小學人文科學習主題之一，小四生須認識常見健康問題，如肥胖、三高、抑鬱等。課程已有新教科書，有書商在小四人文課本加入「抑鬱小測試」，課文提醒學生要注意自己的日常生活和行為，避免出現身心健康問題。

囑倘現徵狀求助家長教師

教育出版社的小四人文課本設「關注健康」單元，當中請學生自行檢視有否牙齒、視力、體重等健康問題，並提供「抑鬱小測試」，問學生過去兩周有否感到「大部分時間情緒低落」、「對一向享受的事物失去興趣」、「會為很多事自責，覺得自己沒價值，失去自信」、「出現自殺的念頭」等；並提醒如發現有任何一個徵狀，要向家長、教師或社工求助。

該課本亦有「購物成癮小評估」，問學生有否察覺自己「花錢愈來愈多」、「購買的物品往往不是必需品」、「依賴購物獲得快樂」，並邀學生上網蒐集改善身心健康問題的方法。

另外，小一人文科課題涵蓋「個人安全」，學生須學習保護身體，屬常識科舊有內容。香港教育圖書聯同聯合培進教育出版的小一人文課本設情境題，指有男子向女孩展露私隱部位，請小一生輪流扮演個案中女孩角色，練習「大聲說不、馬上離開、告訴可信任的成人」三部曲。

相關字詞﹕抑鬱 學童自殺 個人安全 精神健康 抑鬱小測試 小學人文科

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