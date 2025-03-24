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人文科小一課本均引毁國旗新聞 課程發展議會：內容硬 未充分結合生活

【明報專訊】今年9月起，常識科被取代，小一及小四生將學習「人文科」及「科學科」，並逐年擴展至其他級。兩科的教科書近日已通過教育局評審，本報比對人文科3間書商的課本，均在小一認識國家的單元引用損毁國旗的新聞報道，教小一生勿違法；有一間書商在小四《基本法》的單元提及23條去年立法。有課程發展議會代表認為新課本內容「硬梆梆」及側重說大道理，未充分與生活結合。

明報記者 鄧佾文、黃嘉妍

此外，現代教育研究社出版的人文課本配套包括《中國地理概念工作紙》，有是非題問及「台灣島是中國面積最大的島嶼」，標準答案是「正確」；另一頁關於「中國行政區劃」，指中國疆域包括23個省，香港特區不屬任何省，及列出「台灣省」並標示台北位置。

有工作紙教「台島中國最大島嶼」

人文科3個書商、科學科5個書商的小一和小四課本已先後列入教育局適用書目表，本報收集連同分冊共32本樣書。其中3個書商兼推兩科課本，分別是教育出版社、現代教育研究社、香港教育圖書聯同聯合培進教育出版（下稱教圖聯合）。

教育局2023年推出人文科課程框架時明言開科為配合愛國主義教育，並加強國家安全元素，小一「我的祖國」單元講述國旗、國徽和國歌。3間書商的小一人文課本均列出有人侮辱國旗的新聞報道，例如教圖聯合課本引用《明報》2022年報道「坪石邨國旗被塗污盜去 警方今晨到場調查」，指行為違法（見圖）。

該書商的教師用書建議可在該單元播放愛國主義教育主題曲《我們的家》，又可在黑板畫樹及鳥巢，並解釋「國家就像一棵大樹，每個家庭都是樹上的巢。如沒大樹遮風擋雨，鳥兒就不可安穩地生活」。

小四人文科設「《基本法》與我」單元，只有教育出版社在該單元提及《基本法》第23條（《維護國家安全條例》）去年3月立法，提醒學生有責任要遵守。其中兩個書商提及香港居民有選舉和被選舉權。

年宵作例 「大型活動繫社安」

教圖聯合課本設「國安與我」小欄目，如在「一起過節」課題，以維園年宵為例，指出大型活動與社會安全關係密切，提醒遵守公共秩序。

課程發展議會小學人文科課程專責委員會主席、發展科學課程專責委員會委員蔡世鴻認為，新課本未充分與生活結合，「只硬梆梆拋一些知識點出來」，與他的期望有出入。他以小一認識國家的課題為例，學生未懂討論，但認為可播放奧運奏國歌片段；教高小生時則可用負面例子，探討唱國歌時的不當行為，有何後果。

校長：國民身分認同多少源於感性

課程發展議會成員、創知中學校長黃晶榕說，現在官方以至學校課本側重講大道理，即國家政治、經濟等，甚至「國安法的紅線在哪、違法的後果」，正如人文課本列出侮辱國旗的後果，認為有其必要，但他相信學生可否產生國民身分認同或多或少源於「感性」。

黃晶榕認為教師要客觀地讓學生認識中國，「國家的好、不好，都可討論，其實沒問題。我們都教學生明辨是非，不是大人講什麼就信，現在網絡和媒體這麼豐富，怎騙人？」但他強調教師不可引導學生憎恨國家。

另外，人文科課程框架訂明小一生需學習國家地圖。3間書商均在國家地圖畫上南海「十段線」，依照中國官方標準地圖。該處領土主權及海洋劃界長年受中方關注，亦有周邊國家爭議。

教育局回覆本報稱，已就課本使用國家地圖編訂指引。黃晶榕說，料因去年有本港中學生的課本印有「九段線」國家地圖，過關時被內地海關撕走，事後教育局知道「撞板」，現已要求書商留意。教育局又稱課本非唯一教學資源，教師可運用專業知識自行編訂教材或選其他學習資源，以切合學生需要。

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相關字詞﹕十段線 基本法 愛國主義教育 國家安全 小學 小學科學科 小學人文科

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