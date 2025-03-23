300院舍簽《減約束約章》 百人體驗蒙眼綑綁

銀創基金會、香港安老服務協會及基督教家庭服務中心昨合辦「自立支援體驗日暨安老業減約束啟動禮」，並發起簽署減約束約章行動，銀創基金會會長、安老事務委員會前委員李輝希望藉行動推動業界自願減約束及實施自立支援，提升整體安老業服務。

發起機構：一年後檢討成效

她形容，院舍簽署約章是踏出第一步，表達希望減約束及推動自立支援的意願，短期仍有多項工作，包括制定培訓手冊、向院友及家人宣傳及做更多公眾教育。她預計，院舍實行初期難免出現不同狀况，院友及家屬會有不同疑慮，基金會將密切注視，期望一年後檢討成效，完善計劃。

簽署院舍須承諾，共同推動在院舍及社區實踐「自立支援」照顧模式，提升體弱長者晚年的生活質素和幸福感；以積極態度持續推動機構實踐約章；為實踐減約束行動，必要時向跨專業人士或團體諮詢和尋求指導，以循序漸進方式達至以人為本的照顧計劃。

至昨日為止有300間院舍簽署約章，當中包括非政府機構津助院舍、日間護理中心、私營安老院和殘疾院舍等，公眾可在銀創基金會網頁查閱簽署名單。