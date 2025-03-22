港深創科園兩大樓平頂 孫東：正洽30企業進駐

李家超：人才公寓可入住

河套香港園區第一期第一批次有8幢大樓，首3幢陸續完工，包括早前已建成、用作「人才公寓」的第11號大樓。身兼「河套區港深創科技園督導委員會」主席的特首李家超昨表示，人才公寓已就緒，可安排入住，形容河套是「創科熱土」；至於第8、第9號大樓為濕實驗室，提供符合不同生物化學實驗要求的設備，目前主體結構已建成，料今年第三季竣工。

兩間已確認進駐河套香港園區的公司之一、總部在深圳的「韶音環球」創始人兼行政總裁陳皞昨表示，公司八成業務在海外，專注聲學領域，產品包括骨傳導耳機、開放式耳機、助聽器等，今年營收料百億元。他說香港有良好文化、交易及國際化環境，因此在港落戶，未來將發展醫療大健康、人工智能應用，並在河套香港園區設全球研發中心，投資數十億元，首階段會安排300名研究人員進駐。

有擬投資數十億 300人進駐

另一確認進駐、總部在成都的「天齊鋰業」在澳洲擁有鋰輝石礦，其董事長蔣安琪昨稱，在河套將着重發展下一代功能材料，例如固態電池，會根據發展需要逐步增加在河套的投入。

孫東：隔離設施年內搬遷

二期規劃最後階段

河套香港園區料今年內投入營運。孫東表示，河套屬開放包容的國際化園區，待公司開始進駐、裝修整理後6個月，將向公眾有序開放。交通方面，去年底從西面進入河套的道路已開通，今年稍後從落馬洲到河套園區的道路亦會開通，未來在香港園區及附近的古洞亦會有港鐵站。

第一期第一批次仍有5幢大樓待建，孫東表示正加速興建，預計2027年起陸續完工。至於仍在園區內的社區隔離設施，他說今年會搬遷，希望明年初整個第一期餘下土地能交予園區發展，回歸創科用途，至2030年第一期初步落成；今年當局會做市場意向調查，應用市場力量加快園區發展。至於第二期園區規劃，他說已進入最後階段，今年稍後公布詳情。