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亞洲料數年200機待拆 專家：產業鏈具潛力

【明報專訊】據國際航空運輸協會（IATA）資料，現時每年平均約700架飛機退役，90%部件可重用或回收。香港工程師學會航空分部副主席詹永年估計，未來數年單計亞洲便有100至200架舊飛機待拆解，在港發展飛機拆解及回收產業鏈有潛力，而Elior為國際知名飛機服務商，估計可吸引世界各地航空公司。

二手引擎值4000萬元

詹稱，現時不少航空公司會租飛機營運，租期完結歸還時，飛機租賃公司便會盤算買零件翻新再出租，抑或拆機外銷零件更具成本效益，兩者造就飛機零件交易市場；而飛機零件售價可觀，舉例空中巴士A320的二手引擎便可達500萬至600萬美元（約3900萬至4680萬港元），商機很大。

詹認為航空公司及飛機租賃公司選擇到何處拆解飛機或換零件，會視乎服務質素、時間成本等，內地哈爾濱現時亦發展飛機零件交易處理業務，而Elior作為世界知名獲專業資格認可的飛機裝拆公司，在拆解、估值、驗證適航管理及零件交易上有「一條龍」服務，相信若其落戶香港，可吸引市場需求，若飛機零件交易發展蓬勃，將可「做大個餅」，惠及本港飛機維修業。

團結基金促保障零件供應鏈

團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊分析，飛機引擎、起落架、輔助電力系統及內飾等部件在拆卸並通過安全測試後均適合重用，相比訂製新部件，二手零件更具成本優勢，而航空業對零件需求亦大。不過，梁關注在航空業復蘇下，目前飛機訂單「爆滿」，部分型號延遲交付，不少航企透過延長飛機服役年期應對，此舉或減少二手零件供應，促當局與海內外飛機維修商和零部件供應商緊密合作，保障零件供應鏈。

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