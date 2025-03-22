飛機拆解龍頭落戶 攻亞洲市場 零件轉售「含金量高」 料創千職

投資署：環球企業對港有信心

運局：助提升航空樞紐地位

Elior上月19日在投資推廣署協調下與機管局簽署合作備忘錄。投資推廣署長劉凱旋稱，是次合作反映環球企業對本港市場有信心，香港是各國企業在亞洲落戶或擴展業務的理想地點。運輸及物流局長陳美寶稱樂見Elior來港，認為有助提升國際航空樞紐地位。商經局長丘應樺稱，香港高度國際化的營商環境、有利地理位置、健全法制及低稅率一直是海外投資者和國際企業首選之地，冀吸引更多環球企業落戶。

Elior的子公司Derichebourg Aeronautics現為全球兩大飛機製造商波音及空中巴士提供飛機裝嵌及拆解服務，將退役飛機拆解，零件轉供其他飛機更換及重用；另提供飛機及零件估值、驗證是否適航等管理服務。

Elior：捨星取港 因背靠內地

Elior昨向傳媒簡介進軍香港計劃，其亞洲行政總裁張羿說，市場對飛機零件需求很大，舊機二手零件有價有市，無法再用的飛機外殼亦可作金屬回收，故飛機拆解回收業務非僅是「收賣佬」，事實上為「含金量高」產業。她說可想像飛機部件處理中心為飛機「器官移植」中心，舊機來「捐」零件，一旦有現役飛機零件損壞，便可到中心「換心換肺」。她說現時很多飛機零件中心均設於歐美，若Elior落戶香港，相信航空公司多一個選擇，吸引亞洲以至世界各地飛機來港拆解或換零件。她說計劃到亞洲發展時亦曾考慮落戶新加坡，最終因考慮到可背靠內地打入東南亞市場而選擇香港。

稱港乏認可人才 將辦課程

張羿稱，發展相關中心需技術人員及土地。她解釋，現只有經持專業資格者拆解處理、獲適航認證的飛機部件才能進入市場流通重用，驗證、估值及管理亦須持特定資格，本港缺乏這三類人才，故將與香港國際航空學院合辦課程，初期從法國派專家來港授課，料優先供港人報讀，各類技術人員預計需訓練半年至一年，期望政府考慮為青年提供資助。

零件機場拆 機殼覓地處理

至於土地，張稱可分兩部分，部件拆解及重裝工序會在機場機庫進行，拆下的零件亦可經機場出口至全球，飛機外殼金屬回收則可在機場以外土地處理。她稱對後者選址開放，會與政府商討。

林健鋒倡批北都地 年內展培訓

身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒說，政府引入Elior是今年「一大佳作」，冀當局加快協調，尤其盡快批地。他認為北部都會區是選項之一，期望當局可於今年內完成覓地及開始培訓人才，讓中心起步營運。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676