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修例增載重容超視距 葛珮帆料10月前通過

【明報專訊】是次低空經濟監管沙盒旨在讓業界探索無人機技術及不同應用場景，同時蒐集數據供政府參考，研究如何修例配合低空經濟發展。運輸及物流局長陳美寶昨日稱，當局將於今年第二季向立法會提出修訂《小型無人機令》。大灣區低空經濟聯盟創會會長、民建聯立法會議員葛珮帆透露，當局將於4月諮詢立法會，5月提交修例初步建議，預計10月前可通過修例。

賦權民航處長批試載人技術

陳美寶說，試驗低空經濟會以安全為本，而修例內容將涵蓋放寬小型無人機載重限制，另會加入條款，讓民航處長可按試驗項目需要，容許一些較重，甚至涉及載人的飛機模型作試驗，當中會參考內地和最新國際標準。

葛珮帆稱據她了解，是次修例將包括3個範疇，分別是將現時小型無人機的25公斤重量限制放寬至150公斤；容許超視距飛行；民航處可批准試驗載人無人機技術。她解釋，若測試載真人需另立新法例規管，但修例後民航處長可按項目需要，批准載人無人機以不載人狀態下試飛。她預計立法會可於10月前完成修例，年底低空經濟項目便可進入市場，以商業化營運。

葛又稱，香港低空經濟雖起步較遲，但仍有優勢，舉例香港有完善通訊網絡及3D地圖數據，只要善用優勢，仍有機會後發先至。

發展局昨日亦在啟動禮設攤位展示當局對低空經濟沙盒的支援。空間數據辦事處總監陳宇俊稱，局方與地政總署設有三維地圖數據集，供公眾免費使用，地圖會顯示公營房屋人口、樓宇高度、哪些地方為飛行限制區等，業界可利用數據研究無人機飛行路線，規劃無人機應用。

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