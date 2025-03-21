低空經濟38試點 外賣跨海送 涵蓋送遞搜救巡查 最快下月啟各試半年

政府去年成立發展低空經濟工作組推出監管沙盒，接獲72宗申請，昨日公布30宗申請共38個項目獲批。現時無人機操作受《民航條例》中的《小型無人機令》規管，限制無人機總重量不逾25公斤，另須確保無人機全程在視線範圍內。獲批沙盒的項目可與民航處商討有條件放寬重量限制及「超視距飛行」，容許遠程操控無人機（見另稿）。

李盼低空經濟「看得見摸得到」

陳美寶：盡快啟第二期申請

政府昨舉行沙盒項目啟動禮，展示部分獲批項目。特首李家超致辭時稱，低空經濟沙盒代表開展「八仙過海，各顯神通」時代，期望沙盒可讓公眾「看得見、摸得到」低空經濟，為市民帶來智慧生活新體驗。運輸及物流局長陳美寶稱，期望在科學園及數碼港等園區試驗後，下一步可跨越城門河、吐露港至馬鞍山，當局會在完成首階段試驗後盡快開放第二期申請，冀沙盒試驗項目日後可變商業運作。

Keeta飛科學園馬鞍山公園 運費不變

內地企業美團旗下外賣平台Keeta將在港試用無人機送外賣。Keeta Drone香港業務及公共事務負責人閆琰稱，首個試點航線為科學園白石角長廊至對岸馬鞍山公園，正待民航處審批，預計最快下月試運，在馬鞍山公園遊玩的市民，日後在Keeta平台向科學園區內餐廳訂外賣時，可選無人機運送，其後在公園指定升降點自取外賣，首批參與餐廳包括麥當勞和必勝客等。

閆琰預計將安排4至5台無人機送外賣，飛行速度每秒10米，Keeta去年至今在內地已完成逾50萬訂單，一般配送時間是傳統人手的一半，今次試驗路線配送時間料10分鐘內。翻查資料，科學園至馬鞍山公園車程一般10至15分鐘。閆說，無人機送外賣針對受時間或地理限制的訂單，香港外賣需求大，對服務有信心。至於無人機送外賣運費會否較貴，閆稱無人機與傳統人手配送成本相差不大，內地做法為兩者運費一樣，主要按距離及外賣餐飲種類等而定。

順豐及Lalamove計劃以無人機送藥物及快遞到離島。順豐預計在長洲、數碼港、南丫島之間試送件，運送時間料至少快一倍，舉例數碼港至長洲現需2小時，用無人機只需24分鐘，本月內會展開內部測試，技術成熟再推出市面，運費料比傳統貴。Lalamove亦試驗以無人機送藥到離島區，期望為中小企減低物流成本，並以香港經驗作示範，將技術擴展至旗下東南亞業務。

瑪嘉烈應急送藥樣本 中電巡電纜快4倍

多個項目涉公共服務。中移動與瑪嘉烈醫院合作，以無人機在院內送藥及化驗樣本。中移動首席顧問李帆風稱，現時醫院每小時安排專車來回各大樓送件，若遇緊急情况，醫護有時需搭的士來回，盼日後用無人機可省時，而試驗用的無人機自帶恆溫箱，可確保藥物及樣本不受污染。

中電現時有以人手操控航拍機巡查架空電纜。中電輸電及供電業務部高級總監張寶中稱，中電電纜總長度達1.7萬公里，以往靠徒步，每天只能檢視5公里電纜，今次申請沙盒使用放寬超視距飛行的無人機，料效率升4倍，惡劣天氣亦能巡查。消防處亦有兩項目獲批，包括以可載重30公斤的無人機運送救援物資，以及使用無人機巡查山火及滅火。科大低空經濟研究中心亦獲批試用無人機提供緊急救援，將與東九龍警區合作，以無人機運送AED機等。

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