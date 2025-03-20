明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

盛事統籌組運作一年 兩開大會沒統計支援次數

【明報專訊】政府去年初成立盛事統籌協調組，擔任組長的副財政司長黃偉綸曾提及協調組將為盛事提供「規管上、發牌相關」協助。協調組運作逾年，副財政司長私人辦公室上周回覆本報查詢稱，協調組至今舉行兩次大會，未有統計為多少項盛事提供支援。

由黃偉綸領導、文體旅局長任副組長的盛事統籌協調組，去年3月召開首次會議，討論旅遊發展局擔任「第一站聯絡窗口」促進盛事在港的工作進度和安排，以及檢視如何訂定及更新香港盛事年表。

稱有些盛事「一通電話可協調」

協調組運作滿一年，本報向副財政司長私人辦公室查詢工作進度及收支。辦公室上周回覆稱，協調組成立至今共召開兩次大會，就在港舉辦盛事作高層督導，而不同盛事遇到的問題及需要不盡相同，「有些時候，或許只是一通電話協調不同方面便可」，故沒統計至今協助過多少盛事。上年度《財政預算案》另為協調組預留1億元，辦公室稱將審慎善用公共資源，但沒提及具體收支明細、現餘撥款等。

獲財案撥1億 未提收支明細

黃偉綸去年1月宣布成立盛事統籌協調組時，稱來港盛事爭取的「可能是一些規管上的、發牌相關的，一些時間上的方便」，但政府欠缺中央機制統籌和協調，又稱協調組將確保來港盛事得到充足的跨部門支援，期望為各政策局及部門「帶來一些文化上的改變，以便利為先」。

本報另向旅發局查詢其擔任「第一站聯絡窗口」角色的進展，旅發局昨日回覆稱，截至今年2月底盛事拓展專組已經處理超過120宗查詢，涵蓋體育、藝術及娛樂領域，最少22項活動已落實或有望在港舉行，包括吸引多名NBA及CBA球星亮相的「姚基金慈善賽」以及「Pokemon Go City Safari」等。

相關字詞﹕第一站聯絡窗口 旅發局 文體旅局 文化體育及旅遊局 黃偉綸 盛事統籌協調組

上 / 下一篇新聞