盛事統籌組運作一年 兩開大會沒統計支援次數

由黃偉綸領導、文體旅局長任副組長的盛事統籌協調組，去年3月召開首次會議，討論旅遊發展局擔任「第一站聯絡窗口」促進盛事在港的工作進度和安排，以及檢視如何訂定及更新香港盛事年表。

稱有些盛事「一通電話可協調」

協調組運作滿一年，本報向副財政司長私人辦公室查詢工作進度及收支。辦公室上周回覆稱，協調組成立至今共召開兩次大會，就在港舉辦盛事作高層督導，而不同盛事遇到的問題及需要不盡相同，「有些時候，或許只是一通電話協調不同方面便可」，故沒統計至今協助過多少盛事。上年度《財政預算案》另為協調組預留1億元，辦公室稱將審慎善用公共資源，但沒提及具體收支明細、現餘撥款等。

獲財案撥1億 未提收支明細

黃偉綸去年1月宣布成立盛事統籌協調組時，稱來港盛事爭取的「可能是一些規管上的、發牌相關的，一些時間上的方便」，但政府欠缺中央機制統籌和協調，又稱協調組將確保來港盛事得到充足的跨部門支援，期望為各政策局及部門「帶來一些文化上的改變，以便利為先」。

本報另向旅發局查詢其擔任「第一站聯絡窗口」角色的進展，旅發局昨日回覆稱，截至今年2月底盛事拓展專組已經處理超過120宗查詢，涵蓋體育、藝術及娛樂領域，最少22項活動已落實或有望在港舉行，包括吸引多名NBA及CBA球星亮相的「姚基金慈善賽」以及「Pokemon Go City Safari」等。