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「主辦園方溝通不對嘴」 指桌球賽逐客低級錯誤

【明報專訊】啟德體育園開幕後舉辦的桌球賽捲入「逐客風波」。文化體育及旅遊局長羅淑佩接受本報專訪時形容屬「低級錯誤」，事後回顧賽事主辦方與園方的溝通過程，認為雙方「唔係好對到嘴」，但「是不是罪無可恕、從此啟德真是完全『唔掂』了，我自己覺得都未必」，相信今次經驗可令主辦方及園方日後不敢不考慮各種特殊安排。

本月初在體育園舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽發生「逐客令」風波。當晚在場觀賽的羅淑佩憶述，當首場賽事舉行至晚上10時許，已向下屬查詢一旦超時的安排，獲回覆稱主辦方和園方會有決定，她當時估計即使繼續比賽，也可如紅館處理演唱會超時的方式處理，「唔會特別好擔心處理唔到」。她其後在家收看直播，發現場內安排觀眾離開，並從下屬口中得悉「逐客」事件，「咁唔係好得喎，佢哋諗住點㗎？」

羅淑佩認為事件出於主辦方與園方溝通「唔係好對到嘴」，期望日後「起碼唔好一邊一個說法，另一邊又一個說法」，相信只要活動主辦方及園方事前有良好應變計劃，就可避免重蹈覆轍，最重要是「經一事長一智」。

M品牌制度檢討 損港聲譽或扣資助

政府正檢討「M」品牌制度，羅淑佩提及或會加入不同條款，包括若主辦方或其活動令香港聲譽受損，便要負上一定責任，例如扣減資助等，「無理由政府出錢，但活動影響本港聲譽，政府又無乜子彈在手」。她相信有關條款不會令有實力的主辦方卻步，相信主辦方「計得掂條數一定嚟」，舉例即將舉行的國際七人欖球賽移師體育園後，售票情况已破紀錄。羅淑佩強調，即使政府面對一定程度財政壓力，也不會扣減在盛事方面的投資，而政府加強審批後，活動「一定係『質』行先」。

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