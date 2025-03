體育園活動須申臨時牌照 暫無意豁免要求

【明報專訊】租用啟德體育園舉辦活動者須先申請臨時公眾娛樂場所牌照(TPPE),獲至少4個政府部門「不反對」才可獲批。文化體育及旅遊局長羅淑佩接受本報專訪時表示,現屆政府很願意「拆牆鬆綁」,避免審批機制阻撓海外主辦方來港辦盛事,但現階段無意豁免申領牌照的要求(do away with the license)。