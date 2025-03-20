體育園活動須申臨時牌照 暫無意豁免要求

現時啟德體育園主場館、體藝館及青年運動場本身均已申領公眾娛樂場所牌照。食環署回覆稱，相關牌照列明三個場地用途為「運動、展覽及娛樂」，倘擬舉辦活動所涉的範圍、性質和設置佈局等有異，「則可能需要另外申請臨時公眾娛樂場所牌照」，目前已就園內活動批出11個TPPE，涉及音樂會、運動比賽和賣物會等不同類型，為期1天至數月不等，舉辦時間涵蓋早晚。至於租用康文署及民政事務總署管理的場所，則可豁免申領TPPE（見圖）。

以Coldplay為例

反問「怎會不夠時間」

羅淑佩向本報表示，體育園內活動確須申領TPPE，認為審批過程有助了解活動相關安排，如交通、人流安排等，「對香港不是一件壞事」，不過她說當局願意檢視做法，令來港辦盛事者不會因為機制太過麻煩而打退堂鼓。她另提及，很多具規模的活動主辦方均會直接約見她，強調文體旅局「絕對可以幫忙」；至於部分認為「乜都唔得」的主辦方，「通常都是很 last minute（最後一刻）才來，才會『搵場冇場』，申請牌照又可能太遲」。她以英國樂隊Coldplay為例，指對方在主場館的演唱會於約半年前已開始售票，「怎會不夠時間？他們其實一早知道要做什麼」。

至少42天審批4部門不反對

食環：需時視乎不同因素

《公眾娛樂場所規例》列明，任何人須在擬進行的娛樂活動開始前不少於42日，或在發牌當局所容許的較短期間前，以一式四份的方式遞交申請。羅淑佩說，雖然TPPE列明需時至少42天審批，但若主辦方已有具體計劃，可隨時申請，「我的部門同事都很願意去看」。食環署則向本報表示，處理TPPE申請所需時間「視乎不同因素」，如活動種類及性質、申請人所交資料是否齊備、活動需否豎設臨時建築物等，署方接獲申請後會盡快跟進。

團結基金：

多個體總稱程序繁瑣

團結香港基金去年發表政策倡議，促政府豁免租用啟德體育園場館的人申領牌照，看齊康文署。基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉表示，多個體育總會向其反映TPPE申請程序冗長繁瑣，「有時甚至要兩個月」。他認為申請順利與否「很視乎主辦方有沒有經驗」；建議政府在現時盛事協調統籌組的基礎上成立常設的盛事辦公室，跨部門協助盛事落戶香港，最重要做到「單一窗口」，「例如我交文件給你，你就會將資料交給相關部門，不需要自己個別找不同部門處理」。