羅淑佩：體育園倘出事 須即找到高層 稱管理層不少外籍人士 需時適應

明報記者 葉希雯、黃廸暉、李大煒

羅淑佩又稱，園方管理層多來自海外，需時適應本港環境。至於月初啟德體育園桌球賽的「逐客風波」，她形容屬「低級錯誤」（見另稿），但相信事件並非「罪無可恕」。

稱若有問題 應及早諮詢局方

特首李家超日前提出文體旅局與體育園需設立恒常會議機制，園方亦要設立處理應急或突發事件機制、發言人機制。根據文體旅局網頁，該局和啟德體育園承辦商會派出高層代表組成「聯合檢視委員會」，一同檢視體育園日常營運安排。「聯合檢視委員會」是否等同李家超提出的「恒常會議機制」？羅淑佩稱，雙方要有緊密合作及運作機制，局方要督導及引導園方，有需要時提供意見；園方則負責日常營運，若預見有危機或難以處理的問題，需盡早聯絡局方。

她舉例稱，園方管理層有不少外籍人士，若他們不懂如何演繹本地法例，包括環境相關法例等，可盡早向局方求助，認為即使體育園管理者在海外具豐富經驗，但到本港工作時仍需適應。啟德體育園行政總裁莊澤基早前向本報表示，體育園舉辦每項活動須符合環境影響評估報告規定；環保署其後公開回覆稱，署方及環境影響評估均無限制體藝館活動的時間。

以育兒比喻 「一路拖住永遠唔識行」

羅淑佩強調，政府斥巨資興建體育園，當然對園區運作「心急及肉緊」，但她以照顧小孩比喻，「你一路拖住佢隻手，佢永遠唔識行」，相信始終要「放手」，「它一跌的時候，我即時上前，第一要扶起它，第二，告訴它『你以後應要如何，如果唔係就會跌』，可能是更加有效的方法」。

體育園另亦有其他工作小組或官員負責監察體育園（見表）。羅淑佩就解釋，由政務司長陳國基領導的「啟德體育園跨部門工作小組」主要負責體育園開幕工作，園區現時已踏入日常運作階段。至於立法會財委會早年通過保留局方的「首席助理秘書長（體育及康樂）2」職位，職責包括就體育園營運提供「政策方面的意見」，現任體育專員蔡健斌也曾任文體旅局首席助理秘書長。羅淑佩說，二人會繼續履行職責，而蔡健斌日後將不會「走在最前線」，但也會協助文體旅局監察體育園，強調政府對體育園「好認真去睇，我自己睇、常秘睇、副秘書長睇」。

須確保園方主辦高層決定傳至前線

羅淑佩認為，參考桌球賽「逐客」風波，認為高層次處理機制必須涉及發生事故後可即時聯絡高層，而且活動主辦方及園方也須有高層對接，雙方高層的決定亦必須能傳遞至前線員工。至於體育園發言人機制，她引述有媒體反映，現時園方負責傳媒聯絡的代表未必完全知道最高層決定，或者「說話不夠權威」，重申已要求園方盡快物色發言人，相信具一定傳媒經驗者會較有優勢。

諮詢委員會未如期成立 稱首務辦好活動

政府曾於2019年稱，於體育園開幕前一年成立諮詢委員會，邀請不同界別者參與，為體育園營運策略及對承辦商的表現提供意見及建議。文體旅局去年再稱會於2024年內成立委員會；至今無進展。羅淑佩解釋，當局現時認為需先待體育園「企定先」，指園方目前最重要是先辦好活動，而諮詢委員會的作用在於了解如何進一步發展及用好體育園，加上體育園也包括多間食肆及商場，料附近的居屋日後入伙後，園區需思考如何與周邊社區磨合，相信諮詢委員會屆時將發揮較大功用。

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