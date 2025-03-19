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8小五生西安交流後腸胃炎 疑嘔吐物傳播

【明報專訊】近日接連有參加內地交流團的學校師生出現急性腸胃炎徵狀，部分人對諾如病毒呈陽性反應。新增一宗涉及位於炮台山的聖公會聖米迦勒小學，校長陳裕均昨日向本報說，先後8名參加上周西安考察團的小五生出現嘔吐或發燒的急性腸胃炎徵狀。有份帶團的他說，全團師生均進食團餐，其他人無恙，懷疑因考察時當地下雨、天氣「濕凍」而致學生不適，校方已向衛生防護中心呈報個案。

涉聖米迦勒小學 校長疑因濕凍

陳裕均表示，該校上周舉辦西安考察4天團，先後8名小五生嘔吐或發燒，上周五（14日）回港後，有家長陪同學生求醫。他說衛生防護中心正了解事件和學生不適成因，校方懷疑學生交叉感染，有學生已康復及復課。

被問本港接連有北上考察的學生出現腸胃炎等情况，該校家長有否擔憂，甚至影響參加交流團的信心，陳說有家長向他表明「不擔心」，明白是個別事件。

衛署：病徵符諾如

衛生署昨晚回覆本報證實，衛生防護中心正調查聖公會聖米迦勒小學的急性腸胃炎爆發個案，該校63名學生及7名教師上周二至周五赴西安考察，其中一名學生上周五回程當天早上出現急性腸胃炎徵狀，並在旅遊巴上及下車後嘔吐，其後4名坐於附近的學生在兩天後陸續出現急性腸胃炎徵狀，其中兩人已求醫，全部毋須入院。

衛生署表示，5名患者病徵與感染諾如病毒脗合，衛生防護中心會安排收集患者糞便樣本化驗。中心初步調查結果顯示，爆發個案較大可能經人傳人或接觸受嘔吐物污染的環境傳播。中心已聯絡該團所有人作健康監測，未有其他同團師生出現徵狀。

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