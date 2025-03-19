彭博：內地市監局按高層指示展調查

引述知情者：非意味會採行動

長和出售海外港口事件持續發酵，彭博社昨日報道，事件已引發國家市監局等多個政府機構，研究交易是否可能危及國家安全或違反反壟斷等規定。報道引述知情人士稱，開展評估不一定意味之後會採取任何行動。擬提出收購長和海外碼頭的美資基金公司貝萊德、市監局、港澳辦及長和均未有回應彭博查詢。2021年市監局曾對阿里巴巴在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」展開壟斷調查。AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）因涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，去年市監局亦依法立案調查。

明公布業績 分析員料只談長實

將於明日公布去年度業績的長和及姊妹公司長實周一（17日）表示，明天不會舉行線上傳媒發布會及分析員會議。本報從個別分析員了解到，長實會改為低調地與分析員在業績發布當日會面講解業績，預料只談論與長實相關事宜，不觸及長和任何事宜。

長和出售海外港口的交易，其實仍要「過五關斬六將」，現階段貝萊德為首的財團已獲長和給予145天獨家磋商期，雖然已公布根據初步條款作價142億美元，但距離落實最終交易仍遠（見表）。雙方仍有待公布交易詳情、刊發股東通函、舉行股東特別大會表決，以及通過港口經營所在地區監管機構批准及反壟斷審查，變數甚多。若交易最終達成，因為按價值計對長和屬非常重大出售，在長和持股逾三成的李嘉誠家族及其信託，在一般情况下仍可在股東特別大會上投票。

對於有報道稱中國政府正就長和出售海外港口開展調查，中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會稱，「有關具體情况請向主管部門詢問。」毛寧說中方一貫原則是堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。