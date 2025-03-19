長和賣港口 李家超：特區依法處理 據悉不涉國安法律 駐港外資憂損「兩制」觀感

湯家驊：不信介入阻止交易

多名資深建制人士均認為，看不到交易與國安法有關。行政會議成員湯家驊說，不相信特區政府會介入阻止交易，形容事件並非法律問題。事件亦引起駐港外資關注，尤其是一國兩制的「兩制」及對特區自治的影響。

李：反對外國政府經貿上脅迫

李家超昨早出席行政會議前見記者。有記者就港澳辦和中聯辦接連轉載批評長和出售巴拿馬運河兩端港口等資產的文章，問李有何看法。李說，特區政府要求外國政府為包括香港在內的企業提供公平公正環境，反對在國際經貿關係中使用脅迫或施壓手段。他提及依法依規處理任何交易時，是以「香港」而非特區政府為主體。全國政協副主席梁振英日前不點名評論說有商人誤信商人無祖國、以為在商言商。港澳辦昨在網站再轉發大公文匯網有關梁振英言論的報道。

特區檢視法規 或涉上市規則

據了解，特區政府正檢視有關交易涉及的法律法規，由於擬出售的港口不在香港，所涉香港法律不多，主要可能是涉及公司上市規則。

湯家驊表示，交易只要符合香港上市公司法規及經股東批准，相信不涉《港區國安法》或《維護國家安全條例》，後者亦無規管私人公司買賣。他相信特首昨日只是回應記者時提及交易要依法，其實「阿媽係女人」。他說不能排除中央對交易有意見，但不相信特區政府會介入阻止交易，形容事情並非法律上的問題。

劉兆佳：交易難免威脅國家利益

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示暫時看不到這宗交易與國安法有何關係。他解釋，從商業角度看，交易的確可讓長和獲利甚豐，並得以規避來自美國的可能打壓，不過鑑於美國會變本加厲衝擊中國造船業、航運業和「一帶一路」計劃，遏制中國崛起，長和的交易無可避免會對國家利益和國家安全帶來威脅。他認為長和在作出商業決定前，要充分和嚴肅考慮國際大局的複雜和國家民族福祉，畢竟重要基建有其重大戰略價值，在大國博弈中，其關鍵作用不容小覷。

外商：各方應珍惜港橋樑價值

多家國際通訊社及報章也有報道李家超昨日說法，包括路透社、美聯社、《紐約時報》及《華爾街日報》等。據悉，有外資關注今次交易及後續發展，有不願具名的外商說，若長和作為香港公司，在交易上面對北京及特區政府進一步壓力，憂慮會影響「兩制」觀感。另一名外商說，在中美關係轉差下，關鍵是香港能否繼續扮演橋樑角色，還是被迫「靠邊站」。他認為在目前局勢下，各方更應珍惜香港的橋樑價值。

長江和記（0001）月初宣布，將向以美國貝萊德為首的財團出售持有和記港口集團80%的兩間公司全部股權，涉售股價值142.12億美元（1108.54億港元）。集團給予貝萊德為首的財團獨家磋商期145日。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676