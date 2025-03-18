育兩子三女 四叔逢家有喜事 派員工萬元大利市

四叔最為人津津樂道是對待員工及股東均不薄，每逢家有喜事，都會派大利市給員工。2006年李家誠與徐子淇結婚，四叔向每名員工派1萬元利市，成為一時佳話；翌年徐子淇誕下女兒李晞彤，首次做爺爺的四叔再派每名員工萬元利市。

2010年李家傑當爸爸，一次過抱3個男孫的四叔再向員工派萬元利市。2011年，徐子淇誕下兒子李俊熹，四叔又再派萬元利市。之後徐子淇誕下四子李建熹，四叔又再派萬元利市。

中華煤氣連續多年向股東送紅股

四叔對股東亦出名慷慨，最為人津津樂道是旗下中華煤氣以往幾乎年年向股東派紅股。資料顯示，2010至2021年，煤氣每年都有派送紅股，其中2010至2019年向股東「十送一紅股」，2020及2021年「二十送一紅股」。不過，自2021年後，煤氣再沒向股東派送紅股，只派股息。

李兆基目前透過信託及旗下多間受託人公司持有恒基兆業，並透過恒基兆業持有上市旗艦公司恒基地產72.5%權益，以控制旗下上市王國，該持股權昨天市值805億元。該等家族及受託人公司亦透過組建兆基財經，持有陽光房地產21.82%股權、股票及證券投資。