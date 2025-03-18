明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

兆基財經資產曾速上千億 封「亞洲股神」 愛投資股票 恒指3萬點時捐10億

【明報專訊】恒基兆業地產（0012）創辦人、人稱「四叔」的李兆基昨日去世，回顧四叔一生，不少人記得他在2006至2007年期間被稱為「亞洲股神」和「香港巴菲特」。事緣四叔向來愛投資股票，不時以私人名義投資，2003年起他密密認購接續來港上市的大型國企，包括中國人壽等。2004年李兆基成立「兆基財經企業」，成立時資產已達500億元，他親自掌舵兆基財經企業的投資大方向。2006年他接受訪問時透露，短短兩年間兆基財經企業資產已翻倍至1000億元，令他獲得「亞洲股神」稱號。

在2008年「金融海嘯」前，兆基財經的資產值曾高逾2000億元，即使當時風高浪急，恒指一度急挫逾1200點時，四叔曾透露單日動用20億元購入多隻股份，還向記者傳授心得，說「每人都驚慌，就是自己買最多貨的時候，因為自己並不害怕」。

不敵金融海嘯 自嘲「冒牌股神」

最終金融海嘯震力過猛，恒指跌至近1萬點時，兆基財經資產亦難倖免，資產據講「唔見近一半」，四叔當時形容自己的投資「水瓜打狗，唔見一截」，並自嘲「冒牌股神」。

四叔曾公開表示願望是恒指升至3萬點，就會每年捐出10億元作慈善用途。而恒指在2017年11月升破3萬點時，李兆基即公布兌現承諾，捐出10億行善。

上 / 下一篇新聞