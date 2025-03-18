兆基財經資產曾速上千億 封「亞洲股神」 愛投資股票 恒指3萬點時捐10億

【明報專訊】恒基兆業地產（0012）創辦人、人稱「四叔」的李兆基昨日去世，回顧四叔一生，不少人記得他在2006至2007年期間被稱為「亞洲股神」和「香港巴菲特」。事緣四叔向來愛投資股票，不時以私人名義投資，2003年起他密密認購接續來港上市的大型國企，包括中國人壽等。2004年李兆基成立「兆基財經企業」，成立時資產已達500億元，他親自掌舵兆基財經企業的投資大方向。2006年他接受訪問時透露，短短兩年間兆基財經企業資產已翻倍至1000億元，令他獲得「亞洲股神」稱號。
在2008年「金融海嘯」前，兆基財經的資產值曾高逾2000億元，即使當時風高浪急，恒指一度急挫逾1200點時，四叔曾透露單日動用20億元購入多隻股份，還向記者傳授心得，說「每人都驚慌，就是自己買最多貨的時候，因為自己並不害怕」。
不敵金融海嘯 自嘲「冒牌股神」
最終金融海嘯震力過猛，恒指跌至近1萬點時，兆基財經資產亦難倖免，資產據講「唔見近一半」，四叔當時形容自己的投資「水瓜打狗，唔見一截」，並自嘲「冒牌股神」。
四叔曾公開表示願望是恒指升至3萬點，就會每年捐出10億元作慈善用途。而恒指在2017年11月升破3萬點時，李兆基即公布兌現承諾，捐出10億行善。