兆基財經資產曾速上千億 封「亞洲股神」 愛投資股票 恒指3萬點時捐10億

在2008年「金融海嘯」前，兆基財經的資產值曾高逾2000億元，即使當時風高浪急，恒指一度急挫逾1200點時，四叔曾透露單日動用20億元購入多隻股份，還向記者傳授心得，說「每人都驚慌，就是自己買最多貨的時候，因為自己並不害怕」。

不敵金融海嘯 自嘲「冒牌股神」

最終金融海嘯震力過猛，恒指跌至近1萬點時，兆基財經資產亦難倖免，資產據講「唔見近一半」，四叔當時形容自己的投資「水瓜打狗，唔見一截」，並自嘲「冒牌股神」。

四叔曾公開表示願望是恒指升至3萬點，就會每年捐出10億元作慈善用途。而恒指在2017年11月升破3萬點時，李兆基即公布兌現承諾，捐出10億行善。