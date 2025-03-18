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縱橫商海70載 李兆基辭世 享年97 恒基王國市值2556億 港富豪榜第三

【明報專訊】恒基地產昨晚宣布，集團創辦人李兆基昨天黃昏在家人陪伴下安詳與世長辭，享年97歲。人稱「四叔」的李兆基1973年成立恒基兆業，經歷52年發展，透過恒基地產掌控另外6家上市企業，至昨日止7間上市公司總市值達2556.53億元（見圖）。他並以財富總值229億美元（1786.2億元），在彭博香港富豪榜排名第三。

偕郭得勝馮景禧建新鴻基 後自立恒基

李兆基在1948年赴港發展，先後與新鴻基地產創辦人郭得勝、新鴻基證券創辦人馮景禧、順德富商胡兆熾等共8人於1958年創辦永業企業，進軍香港地產。及後他於1963年再與郭、馮兩人合作創建新鴻基企業，隨着新鴻基企業於1972年上市，他自行創辦恒基兆業。在他任內，恒地及旗下中華煤氣俱發展成千億元企業，並長踞藍籌股之列。李兆基縱橫商海多年，已由傳統地產、收租，擴展至酒店旅遊、燃氣、零售百貨及餐飲行業。

2019主持股東大會後榮休 兩子接棒

李的上市企業的投資集中在內地及香港，他私人一度赴新加坡聯手發起新達城建設，甚至聯同城中首富長實創辦人李嘉誠到加拿大發展萬博豪園。他在2004年透過組建資產值達500億元的兆基財經，開拓環球證券、債券投資。直到2019年他以主席及總經理身分主持任內最後一次恒地股東大會後，宣告榮休。他的兩名兒子李家傑及李家誠則於2019年5月28日接棒任恒地主席，領導恒基系公司發展。李兆基退休後未見再公開露面，但仍然保留恒基地產執行董事職務。

在李家傑及李家誠主理下，恒地先後積極投地在中環興建高端商用物業，當中已建成The Henderson，並正於中環海濱建造另一幢結合商場及商廈的高檔地標收租物業，兩個中環項目總投資額近900億元。李兆基除致力發展生意王國，亦參與香港培華教育基金會及組建李兆基基金會，大力支持人才培訓、教育、賑災等事業。

恒地訃文：華人之光 建基金扶危濟困

恒地官網昨晚轉為黑色悼念，並發訃文表示，李兆基於1996年獲美國《福布斯》雜誌評為全球富豪榜排名第四位，一時傳為佳話，被譽為華人之光。恒地表示：「李博士通過李兆基基金，數十年來扶危濟困，並着重教育，大力匡助內地、香港及海外大學及中學，完善教學設施及設立獎學金等，以收一傳十、十傳百之效，歷年捐款數以十億元計。」

跟隨李兆基多年的恒地副主席林高演昨經WhatsApp通知同事李兆基離世的消息，並形容李兆基「愛國愛港、宅心仁厚、樂善好施、德望昭著」，他說李兆基出殯儀式的舉行日期，「一俟安排妥當後，將另行公布」。

李家超哀悼 稱推動經濟和穩定貢獻良多

政府在2007年向李兆基頒授大紫荊勳章。特首李家超晚上出悼文，對李兆基的辭世表示哀悼，並向其家人致以深切慰問。他形容李兆基是「傑出的商界領袖和企業家」，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多；李兆基亦是「備受尊敬的慈善家」，在教育及社會服務方面表現卓越，包括多年來向多間香港和內地大學及高等教育院校慷慨捐款，熱心支持高等教育發展和培育人才。悼文稱李兆基基金及香港培華教育基金會致力促進教育的發展，尤其關懷華人社區的教育和研究發展。新華社昨晚有報道李兆基逝世消息及引述李家超的悼文。

陳茂波：一生樸實勤勉 受各界認同

財政司長陳茂波在社交平台發帖，稱「四叔一生樸實勤勉、事業成功；為人謙厚有禮、幽默風趣；並且樂善好施、關愛社會，不單得到員工的敬重與愛戴，更廣受社會各界的認同和肯定，是香港商界的典範」。至截稿前，房屋局長何永賢、發展局長甯漢豪、民青局長麥美娟及教育局長蔡若蓮先後發稿表哀悼。

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