姚柏良：變相增轉機客過夜成本 違機場城市發展 國泰憂削港與新加坡迪拜競爭力

現時在本港直接或轉機過境（即不出機場禁區）的乘客、12歲以下小童，以及在同一天內乘飛機抵港及離港旅客，均毋須付離境稅。不過，相關安排僅限同一曆日內，並非24小時內，即如旅客夜晚抵港後離開禁區入境香港找酒店休息，翌晨再搭航班離港，仍要付稅。

經濟學者李兆波說，香港機場正與新加坡、迪拜及多哈競爭往來亞歐，以及歐洲來往澳洲的轉機客，該3個機場與越南等東南亞國家航線頻密，區內旅客本身已有很大誘因到該三大機場而非香港轉機，而新加坡更有為24小時內轉機客提供免費市內導賞，是吸引轉機客逗留觀光的很大誘因；反觀在香港機場轉機一旦過夜再飛便要交離境稅，旅客沒大誘因逗留，現再加稅是「愚不可及」。

羅祥國稱加稅無問題

「倘介意皆窮客 留港未必大消費」

姚柏良稱，發展機場城市本為希望吸引需在港轉機旅客，「既然都來到香港，出市區玩一兩天再走」，當局原應提供更多誘因，現卻反而加稅，只會進一步削弱轉機客留港意欲。他提議如落實加稅，應擴大豁免至48小時內經香港轉機均毋須付稅。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國則認為加稅無影響，指旅客及轉機客如有意留港旅遊，不會計較需否交離境稅，如會介意都是「好窮」的旅客，吸引其留港亦未必會大力消費。

對於會否擔心加稅影響機場城市吸引力，機管局回覆時僅重申機場城市目標令本港機場成為世界級地標，局方一直致力鞏固香港作為國際航空樞紐地位；另外，現時機場建設費將徵收至機管局還清三跑債務，如局方停收該費後不再另徵費，意味本港整體機場收費將來或有減價空間。不過局方無正面回應日後徵費計劃，只重申會徵收至還清借貸為止，其間徵費水平不變。