姚柏良：變相增轉機客過夜成本 違機場城市發展 國泰憂削港與新加坡迪拜競爭力

【明報專訊】航空及旅遊業界除了擔心機場加稅影響居民外遊意欲及國際客轉到鄰近城市旅遊，亦憂削弱本港機場對中轉客的吸引力。立法會旅遊界議員姚柏良質疑，當局原為盼爭取將「轉機客變入境客」才發展機場城市，現調高飛機乘客離境稅只會增加轉機客留港過夜成本，兩者相矛盾。國泰航空集團回覆本報時亦稱，擔心加稅會削弱香港較新加坡、迪拜及多哈等國際航空樞紐在吸引中轉客方面的競爭力。
現時在本港直接或轉機過境（即不出機場禁區）的乘客、12歲以下小童，以及在同一天內乘飛機抵港及離港旅客，均毋須付離境稅。不過，相關安排僅限同一曆日內，並非24小時內，即如旅客夜晚抵港後離開禁區入境香港找酒店休息，翌晨再搭航班離港，仍要付稅。
經濟學者李兆波說，香港機場正與新加坡、迪拜及多哈競爭往來亞歐，以及歐洲來往澳洲的轉機客，該3個機場與越南等東南亞國家航線頻密，區內旅客本身已有很大誘因到該三大機場而非香港轉機，而新加坡更有為24小時內轉機客提供免費市內導賞，是吸引轉機客逗留觀光的很大誘因；反觀在香港機場轉機一旦過夜再飛便要交離境稅，旅客沒大誘因逗留，現再加稅是「愚不可及」。
羅祥國稱加稅無問題
「倘介意皆窮客 留港未必大消費」
姚柏良稱，發展機場城市本為希望吸引需在港轉機旅客，「既然都來到香港，出市區玩一兩天再走」，當局原應提供更多誘因，現卻反而加稅，只會進一步削弱轉機客留港意欲。他提議如落實加稅，應擴大豁免至48小時內經香港轉機均毋須付稅。
中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國則認為加稅無影響，指旅客及轉機客如有意留港旅遊，不會計較需否交離境稅，如會介意都是「好窮」的旅客，吸引其留港亦未必會大力消費。
對於會否擔心加稅影響機場城市吸引力，機管局回覆時僅重申機場城市目標令本港機場成為世界級地標，局方一直致力鞏固香港作為國際航空樞紐地位；另外，現時機場建設費將徵收至機管局還清三跑債務，如局方停收該費後不再另徵費，意味本港整體機場收費將來或有減價空間。不過局方無正面回應日後徵費計劃，只重申會徵收至還清借貸為止，其間徵費水平不變。