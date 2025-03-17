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機場費可能貴過純票價 業界：廉航或需更低價 營運壓力飈

【明報專訊】本地廉航一般非旺季單程機票票價數百元，但只屬「表面」票價，未計本港機場至少275元的3項離境收費，以及航空公司收取的燃油附加費。以香港快運5月中香港飛首爾單程票價為例，如包行李298元，日後加80元離境稅後本港機場總收費將增至355元，稅款比票價貴。有業界稱，加稅後總票價雖只增80元，但擔心稅項比票價貴會令市民感「唔抵」而減外遊，廉航定價或需更低才能維持吸引力，營運壓力大增。有學者則認為或影響其他廉航來港拓展。

稱恐令市民感唔抵 減外遊

據昨日快運官網，以5月16至20日來回首爾為例，不包寄艙行李基本票價單程最低98元，連寄艙行李為298元，來回票價596元。惟計及本港機場收費275元、首爾仁川機場收費約135元，以及320元燃油附加費，實際總收費增至1326元，是原先「表面」票價兩倍多。

同為5月中快運往來大阪機票連行李1500多元，當中815元為兩地機場費用，香港佔17.9%；如日後加稅80元，香港機場費於總價佔比升至22%。國泰航空同一時期包行李機票票價較快運高約1000元，約2600多元。

立法會旅遊界議員姚柏良說，如廉航機票總價格如何減價也至少過千元，則市民易感「廉航不再廉」，減低出遊意欲，又或即轉搭傳統航空，加稅令廉航壓力大，定價時或需出手更低才能留客。

快運上周公布業績透露去年盈轉虧蝕4億。中大商學院航空政策研究中心主任袁志樂說，廉航業務本身靠薄利多銷賺錢，當香港機場費用於票價佔比較其他目的地機場高，或影響旅客出行意欲令載客率下降，廉航甚至難達收支平衡，長遠影響吸引新廉航來港開航線，三跑新增容量難發揮作用。

相關字詞﹕財政預算案 航空業 機場 香港快運 飛機乘客離境稅 廉航

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