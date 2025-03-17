航企協會函陳茂波反對加機場稅 港徵費高於內地日韓泰台 學者憂削旅客訪港意欲

【明報專訊】財政預算案提出將飛機乘客離境稅由120元增至200元，料每年可帶來多16億元收入，立法會本周三首讀及二讀辯論修例草案。本報整理鄰區機場離境稅收費，發現香港僅次新加坡，較內地、日、韓、泰及台灣高；若加稅落實，屆時長途客收費會高於新加坡。據悉代表70多間在港營運航空公司的香港航空公司代表協會已去信財政司長表明反對加稅，憂影響香港機場競爭力。綜合學者和業界分析，本港機場客量仍僅及新冠疫前七成，加稅或削市民外遊及旅客訪港意欲，現非好時機，亦與本港發展機場城市之政策相矛盾（見另稿）。
短途總收費275元 長途345元
現時香港出發機票撇除燃油附加費，涵三大行政費用：120元飛機乘客離境稅、65元機場旅客保安費，以及機管局為建三跑收取的機場建設費，後者視乎長短途及客艙級別，經濟艙介乎90至160元。總收費以短途經濟艙計為275元，長途則收345元。對比亞洲機場，東京及大阪、首爾、台北、曼谷機場現向經濟艙離境客收費平均100至200多元（港元，下同），與港競爭激烈的深圳寶安及廣州白雲更只收97元（見表）。
港機場如按計劃加稅，10月起經濟艙總收費增至短途355元、長途425元，後者已貴過新加坡；機管局已預告後年起旅客保安費會再增10元，故長遠經濟艙收費為365至435元。樟宜機場已宣布後年起亦分4年加價，屆時整體收費再超越香港，但兩地收費差距收窄，由現時相差約一至四成縮減至不足一成至兩成多。日本據報亦正研究加離境稅，加幅未定。
國泰憂灣區國際出行客改用穗深
灣區航空促政府慎重考慮
多間航空公司回覆本報明言不滿加稅。國泰及旗下香港快運綜合覆稱，加稅不僅影響外遊港人及訪客，大灣區的國際出行旅客亦可能改用廣州及深圳機場。大灣區航空稱對加稅甚表關注，憂減市民外遊意欲，影響航空公司業務，促政府慎重考慮。香港航空稱若加稅為確保機場設施能滿足旅客需求會尊重並理解，但建議政府亦考慮對旅客出行成本尤其區域性短途客的影響。
財庫局：對乘客出行開支影響微
本報向財政司長辦公室查詢，財庫局回覆稱，加稅為「強化財政整合計劃」一部分，對乘客出行開支影響十分輕微，又指旅客選用機場出行時除考慮票價，亦考慮航空網絡、班次、機場設施、周邊交通等因素，政府與機管局一直推措施吸引旅客用香港機場。機管局就本報查詢回覆稱「請向政府相關部門查詢」。
立法會旅遊界議員姚柏良說，鄰近機場競爭激烈下，旅客對價格極敏感，事實上本地不少旅行社為降團費，近年赴內地團已改從深圳機場出發，指內地機場航空班次及國際網絡已直追香港，加上長遠本港往返大灣區交通愈趨方便，日後新界居民北上飛或更快更便宜，勢影響本港機場客量。
姚質疑，加稅與近年機管局盼吸引大灣區客用香港機場外遊的政策背道而馳，雖然現時搭跨境渡輪或循港珠澳大橋、經海天中轉大樓來港轉機可豁免離境稅，但大灣區客更多仍是經高鐵等陸路口岸入境，仍要付離境稅。
去年機場客量5300多萬人次，僅疫前約七成，未達機管局預期的6000萬人次。姚分析指當中本港居民已回復至近九成，故很大部分是訪客人次落後。入境處指去年內地及海外旅客在本港機場出入境人次約1920多萬，約為2018年2790多萬的69%。
學者稱非好時機「長遠連帶影響酒店零售」
中大商學院航空政策研究中心主任袁志樂說，港航空業原本正穩步復蘇，加稅對價格較敏感的短途出遊及訪港客影響大，本港物價已較亞洲其他地方貴，若出行成本再增，旅客或轉遊其他目的地。袁認為，日本機場加稅是為控制過度旅遊，新加坡為改善機場設施，旅遊業非當地最重要經濟推動力，反觀香港旅遊業為四大經濟支柱，是次加稅只為增收入，但長遠連帶酒店零售均受影響，對整體經濟影響大，現時加稅並非好時機。
明報記者 孫澤芳
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