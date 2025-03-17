航企協會函陳茂波反對加機場稅 港徵費高於內地日韓泰台 學者憂削旅客訪港意欲

短途總收費275元 長途345元

現時香港出發機票撇除燃油附加費，涵三大行政費用：120元飛機乘客離境稅、65元機場旅客保安費，以及機管局為建三跑收取的機場建設費，後者視乎長短途及客艙級別，經濟艙介乎90至160元。總收費以短途經濟艙計為275元，長途則收345元。對比亞洲機場，東京及大阪、首爾、台北、曼谷機場現向經濟艙離境客收費平均100至200多元（港元，下同），與港競爭激烈的深圳寶安及廣州白雲更只收97元（見表）。

港機場如按計劃加稅，10月起經濟艙總收費增至短途355元、長途425元，後者已貴過新加坡；機管局已預告後年起旅客保安費會再增10元，故長遠經濟艙收費為365至435元。樟宜機場已宣布後年起亦分4年加價，屆時整體收費再超越香港，但兩地收費差距收窄，由現時相差約一至四成縮減至不足一成至兩成多。日本據報亦正研究加離境稅，加幅未定。

國泰憂灣區國際出行客改用穗深

灣區航空促政府慎重考慮

多間航空公司回覆本報明言不滿加稅。國泰及旗下香港快運綜合覆稱，加稅不僅影響外遊港人及訪客，大灣區的國際出行旅客亦可能改用廣州及深圳機場。大灣區航空稱對加稅甚表關注，憂減市民外遊意欲，影響航空公司業務，促政府慎重考慮。香港航空稱若加稅為確保機場設施能滿足旅客需求會尊重並理解，但建議政府亦考慮對旅客出行成本尤其區域性短途客的影響。

財庫局：對乘客出行開支影響微

本報向財政司長辦公室查詢，財庫局回覆稱，加稅為「強化財政整合計劃」一部分，對乘客出行開支影響十分輕微，又指旅客選用機場出行時除考慮票價，亦考慮航空網絡、班次、機場設施、周邊交通等因素，政府與機管局一直推措施吸引旅客用香港機場。機管局就本報查詢回覆稱「請向政府相關部門查詢」。

立法會旅遊界議員姚柏良說，鄰近機場競爭激烈下，旅客對價格極敏感，事實上本地不少旅行社為降團費，近年赴內地團已改從深圳機場出發，指內地機場航空班次及國際網絡已直追香港，加上長遠本港往返大灣區交通愈趨方便，日後新界居民北上飛或更快更便宜，勢影響本港機場客量。

姚質疑，加稅與近年機管局盼吸引大灣區客用香港機場外遊的政策背道而馳，雖然現時搭跨境渡輪或循港珠澳大橋、經海天中轉大樓來港轉機可豁免離境稅，但大灣區客更多仍是經高鐵等陸路口岸入境，仍要付離境稅。

去年機場客量5300多萬人次，僅疫前約七成，未達機管局預期的6000萬人次。姚分析指當中本港居民已回復至近九成，故很大部分是訪客人次落後。入境處指去年內地及海外旅客在本港機場出入境人次約1920多萬，約為2018年2790多萬的69%。

學者稱非好時機「長遠連帶影響酒店零售」

中大商學院航空政策研究中心主任袁志樂說，港航空業原本正穩步復蘇，加稅對價格較敏感的短途出遊及訪港客影響大，本港物價已較亞洲其他地方貴，若出行成本再增，旅客或轉遊其他目的地。袁認為，日本機場加稅是為控制過度旅遊，新加坡為改善機場設施，旅遊業非當地最重要經濟推動力，反觀香港旅遊業為四大經濟支柱，是次加稅只為增收入，但長遠連帶酒店零售均受影響，對整體經濟影響大，現時加稅並非好時機。

明報記者 孫澤芳

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