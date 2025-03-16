失9頃濕地 發展商稱可雙倍補償 倡魚塘改造蘆葦牀 長春社：原生境會消失

濕地規劃指引訂明「防患未然」和「濕地零淨損失」等原則。根據環評報告，該9.2公頃濕地包括蘆葦牀、魚塘及沼澤等，發展商建議將非發展區部分魚塘改造成其他濕地生境，例如蘆葦牀，以提升其生態價值，不但在濕地功能上沒有淨損失，更可達到雙倍或以上補償效果。

長春社公共事務經理吳希文表示，發展區內9.2公頃濕地當中約6.2公頃是蘆葦牀，根據環評報告，損失的蘆葦牀會於發展區以外的沼澤，以及甩洲的魚塘補種蘆葦，日後區內蘆葦牀面積將增至49.4公頃。他說補償方案會令原來生境消失，「原本在魚塘棲息覓食的雀鳥可以去邊？（補種的）蘆葦牀是否合適牠們？」

近鸕鷀屈翅螢棲地 觀鳥會憂干擾

吳又說，擬議發展項目部分位於濕地保育區，區內發展規模之大屬罕有，樓高25層，環評報告顯示從橫水渡渡頭向北望，即使實施緩解措施，視覺影響屬中等，即無法完全緩解景觀影響。

香港觀鳥會表示，發展項目與全港最大的普通鸕鷀晚棲地最接近只有約200米，且緊貼香港獨有的米埔屈翅螢繁殖地。根據環評報告調查結果，2022年該處鸕鷀數量佔整個后海灣約73%。

擬建橋駁元朗工業邨 允穿梭巴單車用

環評報告亦提出興建一條行車橋連接南生圍及元朗工業邨，該橋不設橋躉，減低生物通過山貝河的障礙，亦只容許穿梭巴士、緊急車輛及單車等使用；由於南生圍路沒有單車徑，預期不會有大量單車經擬議行車橋進入南生圍路。環團關注該行車橋與米埔屈翅螢繁殖地相距約200米，憂街燈及人流增加對屈翅螢的干擾。

環局：項目擬150頃地作濕地優化

環境及生態局表示，根據南生圍項目倡議人提交的環評報告，項目擬於約150公頃需要保育的土地上作濕地優化和修復，並制訂長期濕地管理計劃，從而提升濕地生態功能及增加生物多樣性，具體措施包括建立新的濕地生境以創造多樣化並適合更多物種的生境，例如潮汐池、荷花池及蘆葦叢；優化魚塘管理，包括調降水位、建棲息島等，從而改善水鳥和其他野生動物的覓食、棲息和繁殖場地；移除外來入侵植物等。

（城市保育）