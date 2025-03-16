南生圍申起樓 九成地擬交回保育 一筆過基金撥政府 環團憂損生境促小心研究

明報記者 馬耀森

環局：公私合作可考慮 須交保育方案預算

環境及生態局表示，由於擬議濕地保育公園內有大量私人土地，收回土地要大量資源，因此除收回土地外，政府需探討其他可行的土地徵用方式，而新自然保育政策下公私營界別合作計劃是其中一個可考慮選項。發言人稱，根據計劃，項目倡議人須提交保育及管理計劃，列明就需要保育土地的長遠保育方案和實施方案預計所需的年度保育預算，予各相關政府部門審批，並把項目內需要保育的土地交還政府作長遠保育和管理工作，以及向政府繳付一筆足夠供政府作前述工作的款項。

擬建140獨立屋28廈 環評報告諮詢至周六

由恒地及傅老榕家族合作的南生圍項目，於2021年獲城規會上訴委員會批准，有效期5年。發展商上月向環諮會闖關，發展項目的環評報告正諮詢公眾，若獲批准及獲發動工許可證，就可展開工程。

南生圍是繼豐樂圍後第二個於濕地保育區興建的私人住宅項目，按照發展商提交的最新方案，發展項目涵蓋166公頃土地，當中南生圍南面一幅約11.6公頃土地擬建2521個住宅單位，料供逾6000人居住，涉及140幢3層高獨立屋及28幢19至25層高大廈，總住宅樓面約300萬平方呎。

南生圍發展項目位於該區核心地帶，過去發展商向城規會提交規劃申請，會一併提交非發展部分的保育方案，而南生圍保育工作亦會由發展商負責，資金來自發展商成立的基金。翻查發展商於2016年向城規會提交的一份覆核文件顯示，發展商曾透露保育基金總額約1.2億元，根據每年保育開支約374萬元，以3%投資回報計算得來。本報近日向發展商查詢，對方未有透露基金金額。

2021年10月，政府推出新自然保育政策的優化方案，提供一個新增選項，土地業權人可選擇把需要保育的土地交還政府，由政府作主動保育和管理。在這選項下，土地業權人須向政府繳付一筆可產生足夠經常收入以維持長遠保育工作。

發展商：金額待議 冀第三季落實保育工作

發展商南生圍建業回覆本報表示，會向政府提供一筆過保育基金，供相關部門長期管理保育之用，確保保育區內自然環境獲持續妥善保育；目前該一筆過保育基金的金額尚待商討及評估，會與政府適時會面討論。

發展商表示會堅持「先保育後發展」原則，目前會做好環評的公眾諮詢工作，若順利獲批，下一步是與政府商討補地價及保育基金等工作，期望最快今年第三季落實濕地保育工作，然後才會在發展區北端展開第一期建設，以確保對雀鳥及附近民居影響減至最低。

環局：保育建議符南生圍濕地公園目標

政府去年10月公布的濕地保育公園研究報告，建議建立多個濕地保育公園，當中擬議的南生圍公園面積約397公頃，不包括逾百公頃的南生圍及甩洲，但將該兩地點界定為「潛在可包括範圍」，視乎日後詳細研究及考慮，再決定是否將之納入濕地保育公園。

漁護署去年10月公布《建立濕地保育公園系統策略可行性研究報告》。環境局表示，南生圍項目建議的濕地保育措施，與報告當中建議的南生圍濕地保育公園目標、功能及發展主題大致相符，政府會適時展開南生圍濕地保育公園的詳細研究，並會在審批項目時，與項目倡議人商討與南生圍濕地保育公園相關的安排。

長春社：發展區蘆葦牀價值高 質疑未符保育原則

長春社公共事務經理吳希文說，在新自然保育政策下，公私營界別合作計劃容許在12個優先保育地點內「生態較不易受破壞」的部分發展，而南生圍項目環評報告顯示發展區的蘆葦牀具高生態價值，與非發展部分同樣脆弱，質疑是否符合上述原則，認為政府應小心研究。

（城市保育）

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