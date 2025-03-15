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放射醫生倡預繳費用 免「甩底」助減輪候

【明報專訊】公院造影診斷服務量過去數年持續上升，增幅最大為電腦掃描（CT），由2019/20年度約48.5萬人次上升到2023/24年度約61.1萬人次，升幅達25%，病人輪候時間亦增長（見圖）。放射科專科醫生方俊仁表示，公院有關服務免費，常有市民主動要求檢查但預約後「甩底」，輪候無可避免增長，認為政府擬對非緊急造影服務分項收費有助縮減輪候，但應同時要病人預約後預繳費用，以免「甩底」浪費資源。

撥款添儀器 輪候時間反增

政府於2019年曾提供一次過撥款予醫管局增添電腦掃描及磁力共振（MRI）等儀器，但此後輪候時間不減反增，以北區醫院為例，2019年2月超聲波掃描要排期31個月、電腦掃描34個月，昨日該院展示板所見，兩者輪候時間均延長至36個月，而醫管局整體MRI非緊急個案輪候時間中位數，更由2019/20年度61周增至23/24年度92周。

稱每20患者有七八人爽約

據方俊仁所知，公院時常出現原本預約20名患者接受造影檢查，最終或僅12至13人到診，即時難找其他患者填補，相關時段被浪費，令病人輪候變得更長。他引述公院醫護稱，由於造影服務免費，常有患者主動要求更多更密的檢查。

要解決輪候長問題，方俊仁稱公院空間有限，未必可再增添儀器，MRI需作磁場分隔，CT又因輻射較高對牆體有要求。他強調公院醫護現時已全力做造影檢查，由早上8時開機一直做到晚上9時，結束後還需服務住院病人和緊急個案，認為當局可考慮推行造影診斷分項收費時要求病人預繳費用，以有效避免資源浪費，從而縮短輪候。

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