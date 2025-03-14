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凍卵30年「不成問題」 醫生：不影響受孕機率

【明報專訊】政府擬取消自用配子或胚胎儲存期限，被問到儲存卵子最長的期限，婦產科醫生余啟文表示「講唔實」，但儲存20、30年或以上，相信技術上不構成問題，卵子儲存時長亦不影響受孕機率，反而取決於女性身體狀况、卵子質素、解凍程序及雪藏儀器質素等因素。他提醒，約40歲後女性受孕機率會「斷崖式」下降，即由40歲前人工受孕兩至三成的機率，減至40歲後不足一成。

人類生殖科技管理局正就修訂《生殖科技及胚胎研究實務守則》展開諮詢，不論自用配子或胚胎的儲存者性別、年齡或醫學情况的法律限制均取消。余啟文說，難以預計放寬限制後會否增加雪卵需求，而醫學上一般鼓勵女性提早生育減低風險，舉例高齡產婦容易出現妊娠高血壓、妊娠糖尿病及紅斑狼瘡等。

稱收費約10萬 籲先諮詢醫生

余啟文續稱，若女性使用20歲時儲存的卵子做人工受孕，相比使用40歲時才儲存的卵子，嬰兒出現唐氏綜合症風險亦相對較低。他建議計劃雪卵的女性應先向醫生諮詢相關風險，另要有心理準備承受壓力，及做侵入式醫療步驟或引起不適等。價錢方面，他稱現時雪卵一般需約10萬元，醫療機構定價各異。

據人類生殖科技管理局名單，截至本月1日本港有18間持牌中心獲管理局發出治療牌照。以希愈生殖醫學中心為例，「冷凍卵子套餐（標準組合）」收費10.5萬元，涵蓋「進周前」首診及促排周期覆診、取卵手術、卵子6個月儲存期等，亦可額外付費延長儲存期；另有套餐供儲存5年卵子，費用13.9萬元。至於香港輔助生育中心，價目表顯示「卵子儲存10年計劃」收費8萬元。

相關字詞﹕生育 婦產科 人類生殖科技管理局 生殖科技及胚胎研究實務守則

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